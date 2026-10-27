GTA VI, cada vez más cerca: los detalles más impactantes del videojuego que se conocen hasta ahora

Jason Duval y Lucia Caminos protagonizan una historia de crimen y amor ambientada en el estado ficticio de Leonida.

Faltan 23 días para el estreno de Grand Theft Auto VI , la nueva entrega de una de las franquicias más icónicas de la industria de los videojuegos . Rockstar Games fijó el lanzamiento para el jueves 19 de noviembre y, durante las últimas semanas, intensificó la promoción con un nuevo tráiler, avances sobre la jugabilidad y anuncios sobre la música que va a acompañar la experiencia.

El juego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Las reservas ya están disponibles y quienes compren la versión digital podrán descargar los archivos de manera anticipada desde el 12 de noviembre, una semana antes del estreno.

La historia tendrá dos protagonistas: Jason Duval y Lucia Caminos . Ambos buscan cambiar sus vidas, pero terminan enredados en una trama criminal que se extiende por todo el estado de Leonida. Cuando un golpe que parecía sencillo sale mal, la pareja queda atrapada en una conspiración y deberán apoyarse el uno en el otro para sobrevivir.

La relación entre ambos será central en el desarrollo de las misiones. Los avances muestran escenas de robos, persecuciones, tiroteos y momentos del día a día, con una dinámica que atraviesa tanto la acción criminal como el vínculo personal de los personajes.

El mapa va a trasladar la acción a Leonida , un estado ficticio inspirado en Florida . Su ciudad más reconocible será Vice City, una versión contemporánea de la metrópolis que los fanáticos ya conocen por Grand Theft Auto: Vice City , título de 2002.

Los materiales oficiales muestran zonas costeras, rutas, áreas naturales y localidades alejadas del centro de la ciudad. La diversidad de ambientes permitirá alternar entre lo urbanos y lo rural, aunque Rockstar todavía no publicó un mapa completo con todas las ubicaciones y sus dimensiones definitivas.

La empresa presentó en agosto un video de más de 20 minutos titulado Grand Theft Auto VI: An Extended Look. El material fue capturado en su totalidad con imágenes del juego en una PlayStation 5 y permitió observar distintos escenarios, personajes y situaciones de la trama, avance que enloqueció a los fanáticos.

El tráiler de lanzamiento, publicado el 15 de octubre, agregó nuevas escenas de Jason y Lucia y reforzó el eje criminal. El video también presentó una canción vinculada con la banda sonora original, una de las áreas que Rockstar viene promocionando antes del estreno.

La música también causa emoción entre los fanáticos

La música es una marca histórica de la saga y esta edición tendrá una selección de radios que recorren distintos géneros. Rockstar ya presentó seis emisoras: Cocoteo, dedicada a sonidos latinos, Back Country, centrada en el country, Afro Bank FM, con amapiano y música africana, The Chamber, orientada al metal, Flash FM, con pop, y Dirty South Classics, enfocada en el rap del sur de Estados Unidos.

Además, la empresa anunció Grand Theft Auto VI: The Album, un disco oficial con 34 canciones originales que se publicará el mismo día que el videojuego. Entre los primeros sencillos difundidos aparecen colaboraciones de Yung Lean con Future y Metro Boomin, Travis Scott, CA7RIEL y Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., Morgan Wallen, Rauw Alejandro y Keith Richards.

Cuándo sale GTA VI y en qué plataformas estará disponible

El lanzamiento mundial está previsto para el 19 de noviembre, exclusivamente en PlayStation 5 y Xbox Series X|S durante esta primera etapa. Rockstar estableció un precio de US$79,99 para la edición estándar y US$99,99 para la Ultimate Edition.

Las reservas incluyen el paquete Vintage Vice City para las compras hechas antes del 20 de noviembre. Las reservas digitales también contemplan un mes de GTA+. El período de descarga anticipada empieza el 12 de noviembre, lo que permitirá instalar los archivos antes de la apertura de los servidores de lanzamiento.

Con la fecha cada vez más cerca, Rockstar ya nos adelantó parte de la historia, los escenarios y la identidad musical de un juego que promete marcar un antes y después en la industria. Todavía quedan detalles por conocer, pero el 19 de noviembre marca la expansión de una saga que dejó su marca en múltiples generaciones de gamers.