Esta película basada en uno de los videojuegos más icónicos de la historia está disponible en Netflix y no te la podés perder

Dirigida por Jared Hess, la producción de 2025 convirtió el universo de Mojang en una aventura de acción real.

La adaptación de Minecraft llevó el universo cuadrado a la pantalla grande con Jason Momoa y Jack Black al frente de una aventura de fantasía.

Esta película basada en uno de los videojuegos más populares del mundo llegó a los cines en 2025 y trasladó sus escenarios cuadrados al live action. Con Jason Momoa y Jack Black como protagonistas, esta producción ofrece humor, fantasía y supervivencia en un universo que millones de jugadores conocen desde hace años.

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Una película de Minecraft dura aproximadamente una hora y 41 minutos y está dirigida por Jared Hess, cineasta conocido por Napoleon Dynamite. La historia construye una trama propia alrededor de un grupo de personajes que tiene que aprender a sobrevivir en un mundo donde la creatividad resulta fundamental.

Estrenada en 2025, Una película de Minecraft adapta al cine uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. La historia traslada a personajes reales al Overworld, un universo de bloques en el que la imaginación sirve para construir herramientas, levantar refugios y sobrevivir a criaturas hostiles.

La trama sigue a Garrett Garrison, Henry, Natalie y Dawn , cuatro personajes que cruzan un portal misterioso y los arrastra a ese mundo cúbico. Una vez ahí, deben aprender cómo funciona el entorno y encontrar la manera de volver a casa. El viaje los obliga a colaborar, adaptarse a las reglas del lugar y enfrentarse a amenazas que no existen en el mundo real.

En ese recorrido aparece Steve, protagonista del juego y artesano experimentado que conoce los mecanismos del Overworld y puede ayudarlos a sobrevivir .

Su experiencia resulta fundamental para que el grupo entienda cómo aprovechar los recursos disponibles y hacer frente a los peligros. Entre ellos están los Piglins y los zombis, criaturas reconocibles para quienes conocen el videojuego.

La adaptación construye una historia propia a partir de elementos centrales de Minecraft: la exploración, la fabricación de objetos, la construcción y la cooperación. El escenario conserva su apariencia geométrica, con paisajes y personajes diseñados para trasladar a la pantalla la identidad visual del juego.

Reparto de Una película de Minecraft

Jack Black

Jason Momoa

Danielle Brooks

Emma Myers

Sebastian Eugene Hansen

Jennifer Coolidge

Rachel House

Jemaine Clement

Matt Berry

Kate McKinnon

Tráiler de Una película de Minecraft

Una producción que convocó a millones de fanáticos

La película llegó a los cines en abril de 2025 y llevó a la pantalla grande una franquicia con una comunidad internacional de millones de jugadores.

Minecraft, desarrollado originalmente por Markus Persson e impulsado por Mojang Studios, se convirtió en un fenómeno gracias a sus mecánicas, que permiten explorar escenarios, reunir materiales y construir estructuras. Esa libertad para crear es una de las bases de la historia cinematográfica.

La adaptación también representó un desafío visual: el equipo debía conservar la apariencia cuadrada de los personajes, los animales y los paisajes sin perder la presencia de actores reales. La película fusionó escenarios digitales con interpretaciones en vivo, en vez de apoyarse exclusivamente en animación.

El resultado incluye biomas, objetos y enemigos que los jugadores pueden reconocer, integrados en una aventura con principio y desenlace propios.