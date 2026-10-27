Empleados de Comercio acordaron una suba del 5,7% y un bono adicional

El incremento se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9%. Además, continuará el pago de la suma de $120.000 pactada en la negociación anterior.

Los empleados de Comercio recibirán aumentos del 1,9% mensual durante el último trimestre de 2026.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias que establece un aumento del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre de 2026 y un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías.

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El entendimiento fue firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) . La mejora se distribuirá en tres tramos del 1,9%, mientras que el bono se abonará en dos cuotas.

A esos porcentajes se sumará el bono de $50.000, dividido en dos pagos de $25.000 en octubre y noviembre , para los trabajadores de todas las categorías.

Además, la suma de $120.000 establecida en la paritaria anterior continuará abonándose durante los tres meses de vigencia del nuevo acuerdo.

Cavalieri destacó la negociación y las dificultades del sector

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo que el entendimiento fue resultado del diálogo entre el sindicato y las entidades empresarias, en un contexto de dificultades para la actividad comercial.

“En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, afirmó.

El dirigente también señaló que la negociación buscó contemplar la situación de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios de cercanía, junto con las necesidades salariales.

“Trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, expresó.