Meta busca captar u$s97.500 millones para impulsar su IA con Nvidia entre los principales inversores

Meta amplió su ronda de financiación para expandir su infraestructura de inteligencia artificial. Nvidia confirmó una inversión de u$s3.000 millones, en una operación que también involucra a otros fabricantes de chips.

El gigante tecnológico Meta amplió su ronda de financiación de capital hasta los u$s97.500 millones , en una operación que busca respaldar la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial. A la par, Nvidia confirmó que invertirá u$s3.000 millones en la oferta de acciones de la compañía.

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp anunció este martes que elevará de u$s22.500 millones a u$s25.000 millones la oferta de acciones ordinarias que había presentado el lunes. Los títulos tendrán un precio de u$s625 por acción.

Además, Meta fijó en u$s50 por acción el precio de sus 250 millones de acciones depositarias . En paralelo, la compañía prevé avanzar con un programa de venta de acciones a precios de mercado por hasta u$s60.000 millones , mediante el cual colocará títulos de manera gradual según las cotizaciones vigentes.

La empresa ya lanzó ofertas públicas de acciones ordinarias y preferentes por unos u$s35.000 millones . El programa de mayor envergadura comenzará una vez que sus nuevas acciones de clase C, que no otorgan derecho a voto, empiecen a cotizar. La compañía espera que eso ocurra durante el primer trimestre de 2027, aunque todavía no precisó el cronograma ni las condiciones de la operación.

El plan de financiación también despertó el interés de Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom, que manifestaron su intención de invertir hasta u$s5.000 millones en total en acciones de clase A. En un comunicado separado, Nvidia confirmó que aportará u$s3.000 millones a la oferta de Meta.

La participación de los fabricantes de chips vuelve a poner en discusión la circulación de capital dentro del sector de la inteligencia artificial: los proveedores de componentes tecnológicos financian parte de la expansión de uno de sus principales clientes, que a su vez destina grandes sumas a la compra de sus productos.

Nvidia confirmó que aportará u$s3.000 millones a la oferta de Meta. Nvidia

Meta viene incrementando sus inversiones en chips y centros de datos para competir con OpenAI y Anthropic. En ese contexto, la nueva ronda de financiación refleja las crecientes necesidades de capital que demanda el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

"Esperamos que los inversores sigan cuestionando la financiación y la posibilidad de futuras rondas de captación de capital", señalaron los analistas de William Blair en una nota.

"En general, creemos que esta financiación refuerza tanto la confianza de Meta en la rentabilidad a largo plazo de la inversión en IA como el carácter cada vez más intensivo en capital que supone aprovechar esa oportunidad". Tras conocerse los anuncios, las acciones de Meta retrocedieron alrededor de un 1,4% durante la sesión matinal.

Las grandes tecnológicas recurren cada vez más al mercado de capitales

La operación se inscribe en una tendencia entre las principales compañías tecnológicas, que recurren cada vez más a los mercados de deuda y a nuevas emisiones de acciones para financiar sus inversiones en inteligencia artificial, en lugar de depender exclusivamente de sus reservas de efectivo.

En junio, Alphabet, la empresa matriz de Google, elevó sus emisiones de acciones hasta los u$s84.750 millones.

Por otra parte, SpaceX anunció el lunes que una filial de Apollo Global Management comprará chips de inteligencia artificial y hardware para servidores y se los alquilará a la compañía, que desarrolla actividades tanto en el sector aeroespacial como en el de inteligencia artificial. El acuerdo contempla pagos de principal por un total aproximado de u$s40.000 millones.