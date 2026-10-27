Del éxito en John Wick y Billions a buscar empleo en la hostelería: el duro testimonio de Asia Kate Dillon + Agregar ámbito en









Tras más de una década entre el cine, la televisión y el teatro, la figura estadounidense contó el difícil momento que atraviesa su carrera.

Asia Kate Dillon construyó una carrera con papeles destacados en cine y televisión. Gentileza - Paramount

En los últimos años, Asia Kate Dillon construyó una carrera que incluyó algunas de las producciones más reconocidas del cine y la televisión estadounidense. Su cara pasó por plataformas como Netflix, Showtime y una de las sagas de acción más exitosas de Hollywood.

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De todas formas, el escenario cambió drásticamente después de más de una década en la que se dedicó exclusivamente a la actuación. Su última publicación en redes sociales expuso una realidad laboral muy distinta a la que acompañó sus años de mayor exposición.

Su paso por "Billions" y "Orange Is the New Black" la convirtió en una figura. Gentileza - Paramount ¿Quién es Asia Kate Dillon? Repasando los papeles clave en Billions, Orange Is the New Black y la saga de Keanu Reeves Asia Kate Dillon empezó con pequeños trabajos en televisión hasta conseguir mayor reconocimiento con "Orange Is the New Black". En la producción de Netflix interpretó a Brandy Epps durante 19 episodios, antes de pasar al papel que terminaría marcando su carrera.

En 2017 se incorporó a "Billions" como Taylor Mason, personaje que apareció durante seis temporadas y 71 episodios. Dillon hizo historia al convertirse en la primera persona no binaria en interpretar a un personaje no binario de manera regular en una gran serie de televisión estadounidense.

El éxito también le abrió la puerta al cine y, en "John Wick: Chapter 3 – Parabellum", estrenada en 2019 y protagonizada por Keanu Reeves, interpretó a la Adjudicadora, enviada por la Alta Mesa para sancionar a John Wick y a quienes lo habían ayudado. El personaje convirtió a Dillon en una de las caras reconocibles de la tercera entrega de la franquicia. Su filmografía también incluye títulos como:

"The Outside Story"

"Gen: Lock"

"Outerlands" Tras varios años en la actuación, Dillon contó el difícil presente laboral que atraviesa. Gentileza - Netflix "Se acabó la interpretación": el dramático anuncio de una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla La situación cambió durante 2026, cuando Dillon publicó un mensaje en redes sociales en el que contó que las oportunidades como intérprete se redujeron hasta quedarse sin trabajo y que necesitaba volver al sector de servicios. La publicación llamó la atención porque llegó después de 11 años trabajando exclusivamente en teatro, cine y televisión. Antes de poder vivir de la actuación, Dillon ya tenía una extensa experiencia en gastronomía y atención al cliente. De hecho, su primer trabajo en el rubro llegó a los 15 años, en una panadería de Ithaca. Después pasó por distintos puestos como lavaplatos, asistente de salón, "food runner", encargado de sala y atención al cliente. Dillon llevó a cabo estos trabajos al mismo tiempo que se presentaba en audiciones e interpretaba pequeños papeles hasta el otoño de 2015, cuando finalmente pudo sostenerse solamente con sus ingresos como intérprete. En su comunicado explicó que la caída de oportunidades afecta a muchos colegas y señaló especialmente la situación de artistas trans, no binarios y de género no conforme. De todas formas, a vez de presentar la vuelta a la hostelería como algo negativo, Dillon destacó su experiencia previa y aseguró disfrutar del contacto con clientes y de la posibilidad de crear espacios agradables para otras personas. También indicó disponibilidad para trabajar a tiempo parcial, durante la noche y los fines de semana.

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