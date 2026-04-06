WhatsApp prepara una nueva lista de contactos "en línea": ¿el fin de la privacidad?

Todo lo que hay que saber sobre la nueva función que prepara la app, cómo funcionará, a quiénes mostrará y qué va a pasar con la privacidad.

La herramienta fue detectada en fase beta y podría cambiar la dinámica de uso de la plataforma.

El avance constante de las plataformas de mensajería vuelve a poner en discusión uno de los temas más sensibles en cuanto al internet, que es la privacidad. WhatsApp , una de las aplicaciones más usadas a mundialmente, con miles de millones de usuarios activos.

La compañía vuelve a quedar en el centro luego de darse a conocer que trabaja en una nueva función que podría alterar significativamente o diretamente cambiar la dinámica dentro de la app. La novedad fue detectada por WABetaInfo en una versión beta para Android, lo que indica que aún se encuentra en fase de pruebas.

Sin embargo, el simple anticipo fue suficiente para generar debate entre usuarios y especialistas, especialmente porque toca un aspecto clave, que es la posibilidad de saber de forma inmediata, a muy simple vista forma masiva, quién está conectado en un momento determinado y a su vez con qué usuarios nos comunicamos regularmente.

La función lo que busca es simplificar la interacción dentro de la plataforma. Actualmente, para saber si alguien está conectado en WhatsApp, es necesario ingresar específicamente a ese chat individual de ese contacto y fijarnos.

La nueva actualización propuesta rompe con esa lógica . La nueva herramienta les va a permitir a los usuarios visualizar a simple vista qué contactos se encuentran activos en ese momento . Ya no va a ser necesario tener que entrar conversación por conversación para detectar actividad.

La función no es algo completamente nuevo debido a que el estado “en línea” ya existe desde hace mucho, pero lo que sí modifica su accesibilidad y exposición. Este detalle es clave, ya que convierte una información antes estaba más resguardada, en una visualización masiva y centralizada.

persona usando el telefono en la mesa frimufilms para Freepik

¿Cómo funcionará el listado de contactos conectados?

Según lo que se mostró en la versión beta para Android 2.26.13.3, el sistema va a organizar a los contactos dependiendo de su actividad. Al principio de todo van a aparecer los contactos que están conectados en ese momento, y abajo van a ir apareciendo los perfiles de las personas que se desconectaron hace pocos minutos.

Un aspecto clave que es muy importante destacar, es que la lista no va a incluir a todos los contactos guardados en la aplicación, sino solamente van a figurar personas con las que se mantiene una interacción frecuente.

La función, básicamente permitiría poder identificar a simple vista quién está disponible para responder mensajes, pero también podría dejar en evidencia situaciones que muchos usuarios preferirían evitar, como puede ser el querer ignorar alguna conversación.

whatsapp-logo.jpg La actualización de WhatsApp ya está disponible para los más de sus dos mil millones de usuarios.

La gran duda: ¿Podrán ver que estoy "en línea" aunque lo tenga oculto?

La preocupación de los usuarios es que si esta nueva lista podría cambiar las configuraciones de privacidad ya existentes. En otras palabras, si alguien tiene oculto su estado “en línea”, ¿va a seguir siendo invisible con la implementación de este nuevo sistema?

De acuerdo a la información disponible actualmente, WhatsApp va a respetar las preferencias individuales configuradas en el apartado de privacidad. Esto significa que quienes tengan desactivada la opción de mostrar su estado en línea (por ejemplo, seleccionando “Nadie” en los ajustes) no aparecerán en el listado.

El problema estaría únicamente en los usuarios que nunca modificaron estas configuraciones. En esos casos, la visibilidad de su estado de actividad podría aumentar sin que exista una acción consciente o autorización por parte del usuario. En el caso de querer cambiarlo lo que hay que hacer es lo siguiente:

Ir a Ajustes → Privacidad → Hora de últ. vez y En línea → Nadie. Con solo seguir esos pasos ya no aparecerá en ninguna lista.