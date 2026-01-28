Internet satelital en la ruta: ¿Se puede llevar una antena Starlink funcional en el auto? + Seguir en









Space X plantea una alternativa que permite conexión a internet desde cualquier punto del país

La colocación de un dispositivo en el parabrisas puede derivar en multas si interfiere en la visión del conductor.

La conectividad permanente dejó de ser un privilegio y en distintas rutas del país ya circulan vehículos equipados con antenas Starlink Mini: un sistema de internet satelital que permite acceder a la red en zonas sin cobertura móvil, incluso con el auto en movimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dispositivo apunta a un público que prioriza conexión constante por motivos laborales o de seguridad. Sin embargo, su instalación improvisada puede traer inconvenientes si es colocado sobre el parabrisas (debido a la interferencia de un objeto en la visión del conductor), situación que puede derivar en sanciones durante controles viales.

starlink_speeds Detalles a tener en cuenta respecto a la Ley de Tránsito La Ley Nacional de Tránsito no regula de manera específica el uso de antenas satelitales en vehículos particulares. Sin embargo, establece la prohibición de circular con objetos que limiten o interfieran en el campo visual del conductor, criterio que puede incluir este tipo de dispositivos.

En la práctica, la evaluación queda sujeta al criterio del agente de tránsito interviniente. Si la antena afecta la visibilidad o se considera un elemento distractivo, el conductor puede ser multado. Esta interpretación unificada entre autoridades nacionales y provinciales introduce un margen de incertidumbre para quienes optan por este tipo de conectividad en ruta.

multas-de-transito.jpg Starlink en la ruta: ¿Qué plan debo contratar? El servicio de Starlink ofrece distintas alternativas según el nivel de consumo y el tipo de uso. Para movilidad (servicio asociado a conectividad sin un punto fijo) el valor parte de los $63.000 mensuales e incluye un paquete de 100 GB, mientras que la versión ilimitada asciende a $87.500 finales, con impuestos incluidos.

A ese gasto recurrente se suma la inversión inicial en el equipo, cuyo valor ronda los $323.400 con envío. Una inversión necesaria para viajeros frecuentes o actividades productivas en zonas rurales donde otras opciones de conectividad resultan inviables.

Temas Starlink

SpaceX