Conocé Starlink Mini: el kit de Internet satelital que entra en una mochila

Un sistema que apunta a usuarios que necesitan acceso fuera de las redes tradicionales y ofrece distintos planes según el tipo de uso.

El kit Starlink Mini cuesta $189.000 en el mercado local.

Starlink incorporó al mercado argentino el modelo Mini, una versión portátil de su antena satelital orientada a mejorar el acceso a internet en zonas donde la infraestructura convencional resulta limitada. El dispositivo, desarrollado por SpaceX, se apoya en una red de satélites de órbita baja que cubre gran parte del continente americano y permite brindar conectividad en áreas rurales, regiones aisladas o contextos de movilidad constante.

El nuevo equipo presenta un formato compacto y liviano, pensado para facilitar el traslado y la instalación. Aunque cuenta con menor potencia que la antena tradicional de la compañía, puede alcanzar velocidades de hasta 100 Mbps y dispone de Wi-Fi integrado. Estas características lo posicionan como una alternativa para trabajo remoto, actividades productivas fuera de los centros urbanos y situaciones donde no existe acceso a fibra óptica o cable.

kit starlink.webp Cómo funciona y qué planes Starlink tienen acceso Para poder operar correctamente Starlink Mini debe asociarse a un plan de servicio activo.

En Argentina, la empresa ofrece dos modalidades:

Plan residencial : destinado a una ubicación fija,

Plan itinerante: habilita el uso del dispositivo en distintos puntos geográficos La puesta en marcha del equipo no requiere conocimientos técnicos avanzados. Una vez conectado a la corriente eléctrica y ubicado en un espacio abierto, el dispositivo establece la conexión de forma automática y habilita la red inalámbrica.

En cuanto a los costos, el kit tiene un precio de $189.000, tanto en comercios como en la tienda oficial, con cargos adicionales por envío en compras online. El abono mensual ewss de $38.000 para el plan residencial y $68.000 para el itinerante, según el nivel de movilidad requerido.

