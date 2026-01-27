Starlink actualizó sus precios: cuánto cuesta el servicio de Elon Musk + Seguir en









La empresa de internet satelital ajustó sus tarifas y bajó el precio de la antena para hacer su oferta más accesible en Argentina.

Con una baja de precios, más usuarios consideran instalar Starlink en Argentina.

Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por la firma de Elon Musk, está moviendo fichas en el mercado argentino. Con una reducción de precios en equipos y planes, la compañía busca tocar más puertas de hogares y pymes que dudaban por los costos.

La antena, ese componente que antes podía asustar a más de uno por su costo alto, ahora aparece con un valor más cercano a lo que muchos pueden considerar razonable frente a la oferta de proveedores tradicionales. Esto, combinado con abonos mensuales revisados, abre un abanico de posibilidades que no muchos exploraron hasta ahora.

starlink.webp Pese a que la conectividad satelital sigue siendo una alternativa fuerte para zonas rurales o con cobertura débil de fibra, la decisión de contratar no siempre es simple. Además del precio, factores como instalación, disponibilidad regional de frecuencias y el uso específico que se le dará a internet influyen en la ecuación final.

La antena de Starlink baja su precio Hace unos meses, el costo de los kits de Starlink se ubicaba en cifras que muchos interpretaban como accesorio de lujo tecnológico. Ahora, esos valores se ajustaron a la baja para atraer a usuarios que antes lo veían de reojo.

Según información actualizada sobre Argentina, el Kit Starlink Mini, que incluye la antena satelital compacta, el router Wi-Fi y los cables necesarios, puede conseguirse desde un valor considerablemente menor que el inicial, lo que coloca el servicio como una opción más competitiva frente a otros proveedores.

Elon Musk Starlink Este movimiento también refleja una estrategia global de Starlink por ajustar sus tarifas y posicionarse como una alternativa real para quienes buscan internet estable sin importar si están en zonas urbanas con opciones de fibra o en parajes alejados donde la conectividad tradicional demora en llegar. Los planes de Starlink y sus precios La contratación del servicio implica dos componentes: el equipo (la antena más el router) y el abono mensual. Planes residenciales Residencial Lite: alrededor de $38.000 por mes, pensado para hogares con uso moderado como navegación web, chats y streaming liviano.

Residencial Estándar: aproximadamente $56.100 por mes, con prioridad de red mayor y mejor rendimiento en picos de demanda. Planes itinerantes Itinerante 50 GB: cerca de $63.000 por mes, pensado para quienes se mueven entre distintas ubicaciones.

Itinerante Ilimitado: desde $87.500 por mes, sin tope de datos y con la flexibilidad de pausar y reactivar el servicio. starlink 2.jpg Además, quienes quieran usar su conectividad mientras viajan o en movimiento pueden encontrar opciones que se ajustan menos al modelo fijo tradicional y más a estilos de vida nómades o con trabajo remoto prolongado. Los precios pueden variar según disponibilidad regional, cambios de política de la empresa y decisiones de mercado que la propia Starlink adopte sin demasiada fanfarria pública. Esto puede generar certeza para algunos usuarios y confusión para otros, especialmente si están comparando distintas regiones o promociones vigentes. starlink.jpg Biblioteca ámbito.