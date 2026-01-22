Cómo conseguir internet gratis de Starlink para febrero 2026 + Seguir en









La empresa satelital ofrece una prueba de sus servicios para aquellos que aún no se encuentren afiliados.

La propuesta está pensada para aquellos usuarios que nunca contrataron un servicio de Starlink.

Starlink, la empresa de conectividad satelital impulsada por Elon Musk, lanzó una promoción que permite probar su servicio de internet gratis durante 30 días. La propuesta está dirigida a personas que todavía no son clientes y que buscan una alternativa a las redes tradicionales, en especial en regiones donde la conexión suele ser limitada o inestable.

La iniciativa ofrece un mes completo de prueba sin costo, sin necesidad de pagar la suscripción mensual para comenzar a usar el servicio. Durante ese tiempo, el usuario accede a las mismas prestaciones que en un plan pago, lo que permite evaluar el funcionamiento y la calidad de la conexión antes de decidir sobre contratar el servicio.

starlink_speeds En qué consiste la prueba gratis de Starlink La prueba gratuita por 30 días de Starlink permite una conectividad total a sus servicios, e incluye:

Navegar por Internet

Realizar videollamadas

Utilizar plataformas de streaming

Conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo La propuesta otorga un acceso completo a todas las funcionalidades del servicio e incluye las mismas condiciones que una suscripción paga, como velocidad de conexión, ancho de banda y cobertura, que varían según la ubicación del usuario y la disponibilidad en cada zona. Una vez finalizado el período de prueba, cada persona puede decidir si continúa con el plan pago o si cancela la suscripción sin ningún tipo de inconveniente.

Quiénes pueden acceder y cómo a la prueba gratis de Starlink La propuesta está pensada para aquellos usuarios que nunca contrataron un servicio de Starlink. Para acceder a la promoción, el proceso se realiza de forma online y en pocos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Starlink.

Seleccionar la opción de “Prueba de 30 días” disponible para nuevos usuarios.

Cargar la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar cobertura.

Elegir “Pedir ahora” y completar los datos solicitados para crear la cuenta. Antes de inscribirse a esta prueba gratuita, es crucial que el usuario confirme que la zona de residencia cuente con cobertura activa, a través del mapa interactivo de Starlink.