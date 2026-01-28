Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que tiene un condimento extra y es la negociación por Santiago Ascacibar entre ambos clubes, donde el capitán del “Pincha” será el segundo refuerzo del “Xeneize”.
Boca visita a Estudiantes en La Plata esta noche: horario, TV y formaciones
El "Xeneize" tendrá una complicada visita esta noche a La Plata para enfrentarse al último campeón, justo tras el pase de Santiago Ascacibar de un equipo al otro. Los detalles.
Ascacibar no estuvo en el último ensayo de Eduardo Domínguez por una cuestión de cautela: el pase está acordado y resta solo la oficialización tras la revisión médica, que incluirá dinero más la cesión de Brian Aguirre.
En lo deportivo, Estudiantes de La Plata viene de empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda y busca su primera victoria en el torneo. Con la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" mantuvo la base del equipo campeón y sumó jerarquía con la llegada de Adolfo Gaich, aunque atraviesa un momento de transición por posibles salidas y lesiones, como la de Fernando Muslera, que sigue marginado.
Boca, por su parte, derrotó por la mínima a Deportivo Riestra y deberá rearmar el equipo: Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos dos meses.
Su reemplazo saldría entre Kevin Zenón y Brian Aguirre; con este último comprometido en la negociación con el “Pincha”, el ex Unión gana ventaja. Además, Úbeda buscará consolidar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con la intención de empezar a sumar puntos en un torneo que será largo y exigente.
A qué hora juegan Estudiantes (LP) vs Boca
Hora: 22:10
Por dónde ver Estudiantes (LP) vs Boca
TV: ESPN Premium
Formaciones
Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Héctor Paletta
