Jeff Bezos y su lectura sobre el futuro de la IA: impacto productivo, cambios diarios y transversalidad en las industrias

Jeff Bezos, CEO de Amazon , fue el encargado de cerrar la edición 2025 del America Business Forum. Durante el panel final, el empresario analizó el futuro de la tecnología y los límites que romperá la Inteligencia Artificial.

Bezos explicó que sus dos empresas cabecera - Amazon y Blue Origin - están apostando fuertemente por el desarrollo de IA. Según analizó, la tecnología hará mucho más productivas a las industrias en el "corto y mediano plazo".

Uno de los principales temas de la entrevista, Bezos remarcó el dinamismo que afronta hoy la transformación tecnológica permanente , algo acrecentado desde la llegada de la IA. “No se puede construir una estrategia alrededor de lo que cambia todos los días”, afirmó y explicó que lo importante es enfocar las inversiones en lo que permanecerá inalterable en la próxima década.

Bezos explicó que tanto Amazon como Blue Origin llevan adelante estrategias de fuerte inversión en desarrollo de IA. “ Las posibilidades que plantea esta tecnología son inmensas. El descubrimiento de enfermedades, la manufactura, todas las industrias verán grandes mejoras gracias a la IA" , aseguró.

En este sentido, alertó que esta tecnología ya genera un "cambio estructural" en la economía y que, además, ayudará a romper barreras científicas que hasta entonces parecían impensadas.

Por último, Bezos habló del papel de la exploración espacial a través de Blue Origin. Así, advirtió que será vital trasladar ciertas actividades industriales "fuera de la Tierra" para asegurar la sostenibilidad del Planeta.

Serena Williams sobre los secretos detrás de su éxito en los negocios: "En el deporte, mi trabajo era una empresa, no sólo iba, jugaba y ganaba"

Serena Williams fue una de las protagonistas del American Business Forum celebrado en Miami, un encuentro que reunió a referentes de la política, las finanzas y el deporte global. Durante su intervención, la extenista reflexionó sobre su carrera y la forma en que transformó su experiencia competitiva en una visión empresarial. “En el deporte, mi trabajo era una empresa, no sólo iba, jugaba y ganaba”, expresó ante los asistentes.

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, explicó que su retiro no fue improvisado, sino el resultado de una planificación consciente. “Dediqué mi vida entera al tenis hasta el día que me retiré. Uno espera retirarse, supe que ese día llegaría, pero nunca supe el día ni cuándo. Cuando ese día llegó, ya había invertido y tenía mi empresa. Supe que quería estar preparada para ese momento y no comenzar desde cero con una empresa luego del retiro deportivo. Es difícil empezar algo nuevo cuando uno termina una cosa. Lleva un tiempo aprender a invertir”, señaló.

Con esa estrategia, la ex número uno del mundo logró una transición fluida hacia el ámbito de los negocios, consolidándose como una figura clave en el ecosistema de inversión y emprendimiento ligado al deporte.