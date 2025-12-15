¿Cómo la inteligencia artificial podría moldear el futuro de la creatividad de los niños? + Seguir en









Compañías argentinas conquistan el mercado de entretenimiento norteamericano llevando este tema de agenda.

Paulina Reyes VP y Directora Ejecutiva de la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) América Latina y Caribe junto a Pedro León Julia Presidente y Co-fundador de Diplomacy Creative y Jesica Solina Moretti CEO y Co-fundadora de Diplomacy Creative en la Expo IAAPA en Estados Unidos

Se llevaron a cabo en Estados Unidos dos mercados que desempeñan un papel clave en la evolución de la industria global del entretenimiento donde compañías Argentinas pisaron bandera en esos mercados cautivando a socios internacionales. El American Film Market sigue siendo uno de los espacios más influyentes para la producción, coproducción y venta internacional de cine, reuniendo profesionales de 70 países todos los años.

Por su parte, IAAPA se consolida como un punto de encuentro fundamental para los sectores de parques y atracciones, donde estudios, operadores de parques temáticos y desarrolladores de marcas exploran nuevas formas de expansión de sus productos de entretenimiento (montañas rusas, simuladores, arcades, videojuegos, peluches, juguetes y experiencias temáticas, entre otras).

Entre ellas, la startup Diplomacy Creative concluyó una destacada participación en dos de estos principales mercados internacionales de entretenimiento: el American Film Market (AFM) en Los Ángeles y la feria IAAPA Expo en Orlando, donde presentó su largometraje animado en 3D Cut n’ Sew y dio a conocer su destacado programa de licencias. El proyecto atrajo la atención no solo por su concepto de gran actualidad —una historia sobre la creatividad y la inteligencia artificial dirigida a niños y familias—, sino también por su protagonista, Bones, un carismático terrier que conquistó a los agentes de ventas y potenciales socios presentes en los eventos.

El proyecto Cut n’ Sew se plantea una pregunta tan simple como profunda. En un momento en que la inteligencia artificial transforma la manera en que trabajamos y creamos, ¿puede una película inspirar a los niños a redescubrir la alegría de crear y recordarnos que ninguna máquina puede reemplazar la imaginación? Ambientada en un Buenos Aires del futuro cercano donde la creatividad humana se ha agotado, la historia sigue a Bones, un pequeño perro con un kit de costura mágico que reaviva la originalidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial.

El film se destaca en la animación independiente actual: como un título original en 3D, fuera del sistema de grandes estudios, que combina una narración emocional con humor, sofisticación visual y atractivo tanto para el público familiar como el de adultos jóvenes.

“Hemos visto cómo están cambiando los mercados”, afirma Pedro León Juliá, cofundador y productor de Diplomacy Creative. “El sector de la Location-Based Entertainment está creciendo rápidamente, pero lo que verdaderamente impulsa a la industria es cómo el licensing amplía el alcance de las propiedades originales sólidas —y ahí es exactamente donde se ubica Cut n’ Sew.” Por su lado Jesica Solina Moretti, CEO y cofundadora de Diplomacy Creative destacó “creemos que el desarrollo de la industria creativa y su preservación desde la infancia es una herramienta diplomática para el fomento de la empatía, la paz y la cooperación internacional”. El proyecto cuenta con Nelson Nöel Luty como director visual; Scott Gray, reconocido escritor de Rugrats y Paw Patrol (Emmy), como editor de guión; y el productor y Cofundador de Diplomacy Creative Pedro León Juliá y la productora y Cofundador de Diplomacy Creative Jesica Solina Moretti, con trayectoria en el desarrollo de proyectos, respaldada por más de 17 años de experiencia en producción, relaciones públicas internacionales y diplomacia.

