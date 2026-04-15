La nueva estafa en WhatsApp que usa tu curiosidad en contra tuyo + Seguir en









Los usuarios de la aplicación de mensajería se encuentran en un estado de alerta gracias a una nueva modalidad de robo virtual que circula entre numerosos chats.

La nueva estafa de WhatsApp que pone en peligro a los usuarios.

Una nueva modalidad de estafa por WhatsApp comenzó a circular con un mensaje tan breve como efectivo: “¿Vos sos el de la foto?”. El engaño se apoya en la curiosidad y la urgencia para que la víctima haga clic en un enlace y termine entregando el acceso a su cuenta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo más preocupante es que el atacante no necesita vulnerar la seguridad de la app, ya que aprovecha la función oficial de vinculación de dispositivos, una herramienta legítima de WhatsApp.

1744469225352-whatsapp-logo-phone-close La nueva estafa que usa la curiosidad para hackear cuentas La clave del fraude está en una técnica conocida como ghost pairing o vinculación fantasma. El mensaje suele llegar con frases como “creo que salís en este video” o “mirá esta foto”, acompañado por un enlace. Al ingresar, la persona es dirigida a una web falsa que imita redes sociales o servicios conocidos y le solicita seguir supuestos pasos de verificación.

En realidad, sin darse cuenta, está autorizando la apertura de su WhatsApp en otro dispositivo, lo que permite al ciberdelincuente acceder a chats, audios, fotos, archivos y contactos.

whatsapp-logo-fotos.png Señales de alerta más comunes:

Mensajes ambiguos que buscan generar urgencia o curiosidad.

Enlaces enviados desde números desconocidos o cuentas comprometidas.

Páginas externas que solicitan tu número de WhatsApp.

Pedidos de códigos o pasos de verificación fuera de la app.

Sesiones abiertas en dispositivos que no reconocés. El mayor riesgo de esta maniobra es que la cuenta continúa funcionando con normalidad. La víctima sigue usando WhatsApp como siempre, mientras otra persona puede leer conversaciones y escribir a familiares, amigos o colegas para pedir dinero o difundir enlaces maliciosos. Al provenir de una cuenta real, el engaño gana credibilidad y se expande con mayor facilidad. Qué revisar para evitar caer en la trampa whatsapp-logo-3d.jpg WhatsApp no tiene una lista de contactos propios, utiliza los de tu agenda del teléfono. La mejor defensa es desconfiar de cualquier mensaje llamativo que incluya enlaces externos y revisar con frecuencia la sección “Dispositivos vinculados” dentro de WhatsApp. Si detectás una sesión desconocida, cerrarla de inmediato. Además, activar la verificación en dos pasos suma una barrera extra clave para proteger la cuenta.

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