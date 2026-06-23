La ONU alerta por el consumo energético de la inteligencia artificial: "Ha llegado la hora de decir toda la verdad"

Según un informe reciente, los centros de datos podrían duplicar su impacto sobre la demanda global de electricidad. Para 2030, la industria podría superar el consumo energético de todos los países, salvo cinco.

Archivo. La ONU pone el foco sobre el consumo energético de la IA.

El secretario general de la ONU , António Guterres , reclamó a las compañías de inteligencia artificial que transparenten el impacto ambiental de sus operaciones y abandonen los "costes ocultos" asociados al crecimiento acelerado de la industria. Además, también planteó la necesidad de que los centros de datos funcionen con energías renovables antes de 2030.

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El llamado de atención de Guterres fue realizado el pasado lunes durante un discurso en la London Climate Action Week. Allí, el máximo representante de Naciones Unidas puso el foco sobre la expansión de la IA y el debate que debe darse sobre el consumo de energía, agua y recursos naturales que requiere.

" Se acabaron los costes ocultos . Se acabó hacerles llevar la carga a quienes menos tienen que hacerlo. Ha llegado la hora de decir toda la verdad. Si la IA ha de contribuir a construir un futuro mejor, tiene que hacer gala de honestidad en cuanto a lo que nos cuesta hoy en día ", expresó Guterres en el inicio de su alocución.

Las declaraciones de Guterres no son casualidad: las mismas surgieron mientras Europa atraviesa una nueva ola de calor y a la par del crecimiento de las preocupaciones por el consumo energético de la infraestructura que sostiene el desarrollo de la inteligencia artificial.

"El caos climático se está acelerando ante nuestros ojos", aseguró. En esta línea, afirmó que la crisis energética, agravada por la guerra en Medio Oriente, está "poniendo de manifiesto la insensatez de un mundo enganchado a los hidrocarburos".

Para Guterres, ambas problemáticas tienen una raíz común: "En apariencia, estas crisis pueden parecer independientes, pero comparten el mismo origen destructivo: los combustibles fósiles".

La propuesta de la ONU para las empresas de IA

Como parte de su planteo, Guterres presentó la llamada Iniciativa de Transparencia Ambiental de la IA, con la que busca que las empresas del sector publiquen información estandarizada sobre:

Emisiones de carbono.

Consumo de agua.

Uso de suelo.

Demanda energética de sus operaciones.

La propuesta apunta especialmente a los centros de datos, las instalaciones que alojan miles de servidores y que permiten el funcionamiento de sistemas de IA y otros servicios digitales.

arquitectura-de-data-centers centros de datos La IA ya representa cerca del 1,5% de la demanda eléctrica mundial.

Según explicó, las comunidades donde se instalan estas infraestructuras suelen desconocer el impacto ambiental que generan: "Pese a estas preocupaciones evidentes, las comunidades a menudo quedan a oscuras respecto al impacto ambiental de la infraestructura que crece a su alrededor", sostuvo.

Los centros de datos consumen más energía que casi todos los países

Guterres respaldó su reclamo con datos de un reciente informe de Naciones Unidas que refleja el crecimiento del consumo energético de la industria. Según el estudio:

En 2025, los centros de datos consumieron más electricidad que todos los países del mundo, excepto diez.

Para 2030 podrían superar el consumo energético de todos los países, salvo cinco.

La IA ya representa cerca del 1,5% de la demanda eléctrica mundial.

Hacia 2030 podría acercarse al 3% del consumo global de electricidad.

El uso de agua, energía y la contaminación asociada a la IA se duplicarían en apenas cuatro años.

Ante este escenario, el funcionario reclamó que las empresas se comprometan a abastecer sus instalaciones con energía solar, eólica u otras fuentes renovables antes de que termine la década.

En la actualidad, el carbón aporta alrededor del 30% de la electricidad utilizada por los centros de datos. Por otro lado, las energías renovables cerca del 27%, el gas natural el 26% y la energía nuclear aporta el 15%.