China exige energía verde a los centros de datos de IA y abre un nuevo desafío para la infraestructura tecnológica

Beijing lanzó un plan de acción para aumentar el uso de electricidad renovable en la infraestructura de IA. El avance expone una tensión creciente: los centros de datos necesitan energía constante.

China lanzó un plan para exigir más energía verde a los centros de datos de inteligencia artificial. La medida expone el desafío de abastecer demanda eléctrica constante con renovables intermitentes.

China comenzó a endurecer las exigencias energéticas para los centros de datos vinculados a inteligencia artificial , en un intento por ordenar el crecimiento de una infraestructura que consume cada vez más electricidad y se convirtió en una pieza estratégica para la competencia tecnológica global.

El país ya representa cerca del 25% del consumo energético mundial de centros de datos y ahora busca que los operadores aumenten la participación de electricidad renovable mediante certificados verdes y mercados de compraventa de energía limpia.

La decisión fue formalizada a través de un plan de acción elaborado por la Administración Nacional de Energía, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Administración Nacional de Datos. El documento incluye 29 medidas orientadas a integrar el desarrollo de la inteligencia artificial con los objetivos climáticos y energéticos de Beijing.

El nuevo esquema también promueve la sustitución progresiva de sistemas de respaldo basados en generadores diésel por alternativas más limpias, una cuestión clave para instalaciones que requieren abastecimiento eléctrico continuo y no pueden depender exclusivamente de fuentes intermitentes.

El principal problema técnico está en la diferencia entre la demanda de los centros de datos y la disponibilidad de energía renovable.

Las instalaciones que procesan cargas intensivas de inteligencia artificial necesitan electricidad de manera constante, durante las 24 horas. Sin embargo, la generación solar y eólica depende de condiciones variables: el sol no produce durante la noche y el viento no siempre está disponible.

Esa tensión se vuelve cada vez más relevante a medida que crece la demanda global de cómputo. Según estimaciones citadas en el informe, el consumo eléctrico de servidores destinados a cargas de trabajo de inteligencia artificial crecerá aproximadamente 30% anual a nivel global, a medida que se expanda la adopción de esta tecnología.

En ese contexto, la IA podría explicar casi la mitad del aumento neto del consumo mundial de electricidad de centros de datos entre 2024 y 2030.

Redes, transmisión y ubicación geográfica

China enfrenta además un desafío territorial. Los principales recursos renovables del país se concentran en el norte y el oeste, mientras que buena parte de la demanda tecnológica y productiva se ubica en las regiones costeras del este y sudeste, donde están los grandes centros industriales y digitales.

Para resolver esa distancia, Beijing viene invirtiendo en líneas de transmisión de ultra alta tensión y en parques industriales de energía verde, con generación renovable dedicada y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, la intermitencia sigue siendo un límite estructural para garantizar suministro estable.

La estrategia conocida como “East Data, West Computing” busca trasladar parte de la infraestructura digital hacia provincias occidentales, donde existen mejores condiciones para desarrollar energía solar y eólica y donde los climas más fríos pueden reducir los costos de refrigeración.

Aun así, esos centros quedan a miles de kilómetros de polos tecnológicos como Shanghai o Shenzhen, lo que obliga a depender de redes de transmisión de larga distancia y de una planificación eléctrica cada vez más compleja.

El agua, otro cuello de botella

El crecimiento de los centros de datos también abre un problema hídrico. Muchas de las regiones elegidas por China para expandir la infraestructura de cómputo tienen buenos recursos solares y eólicos, pero también presentan condiciones de estrés hídrico. Los sistemas de refrigeración de los centros de datos requieren grandes volúmenes de agua, lo que puede generar tensiones adicionales en zonas áridas del oeste y norte del país.

Por esa razón, la eficiencia energética y la eficiencia hídrica empiezan a convertirse en variables centrales para el diseño de nueva infraestructura tecnológica.

Una demanda eléctrica que podría triplicarse

Las proyecciones muestran la magnitud del desafío. Para 2030, los centros de datos chinos podrían consumir entre 400 y 600 TWh de electricidad, frente a un rango estimado de 100 a 200 TWh en 2025. Eso implica que la demanda del sector podría triplicarse en apenas cinco años.

China ya viene acelerando la instalación de renovables. En el primer semestre de 2025 incorporó 357 GW de nueva capacidad eólica y solar, una cifra superior a toda la capacidad instalada de India. Las fuentes renovables ya representan cerca del 60% de la capacidad eléctrica total del país.

Sin embargo, Beijing también continúa expandiendo su flota de centrales a carbón, impulsada por razones de seguridad energética y estabilidad de red. La paradoja muestra el dilema central de la transición: mientras la capacidad renovable crece a ritmo récord, los sistemas eléctricos todavía necesitan fuentes firmes para sostener la demanda constante.

El impacto para la industria global de IA

La decisión china anticipa una tendencia que empieza a replicarse en otros mercados. Alemania estableció objetivos de uso de energía renovable para centros de datos, Irlanda exige que los operadores garanticen nueva generación antes de aprobar proyectos, y en Estados Unidos varios gigantes tecnológicos evalúan acuerdos vinculados a energía nuclear para asegurar suministro constante y libre de emisiones.

El avance regulatorio también puede impactar sobre los costos de computación en la nube. Si los grandes proveedores deben comprar certificados verdes, contratar energía renovable más cara o invertir en almacenamiento, parte de esos costos podría trasladarse a las empresas que utilizan servicios de IA.

Para la industria tecnológica, la energía empieza a convertirse en una variable tan importante como la capacidad de procesamiento. La ubicación de los centros de datos, el acceso a electricidad estable, el costo de transmisión, la disponibilidad de agua y la intensidad de carbono de cada red serán factores centrales para definir dónde se instalará la próxima generación de infraestructura digital.

La energía como nuevo límite de la inteligencia artificial

La exigencia de China confirma que el crecimiento de la inteligencia artificial no depende solo de chips, modelos y capital de inversión. También depende de redes eléctricas capaces de abastecer una demanda creciente, permanente y cada vez más concentrada.

El desafío para los próximos años será combinar expansión tecnológica con seguridad energética y reducción de emisiones. En ese equilibrio se jugará buena parte de la competitividad global de la IA.

Mientras los centros de datos se multiplican y las cargas de entrenamiento de modelos se vuelven más intensivas, la energía aparece como el nuevo cuello de botella de la economía digital. China, que busca liderar tanto en inteligencia artificial como en transición energética, acaba de convertir esa tensión en una política de Estado.