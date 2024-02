Las acciones de Nintendo tuvieron su mayor caída diaria desde 2021 tras posible retraso de Switch

Según publicó este pasado viernes el medio digital 'Video Games Chronicle', la creadora de Super Mario o The Legend of Zelda estaría estudiando lanzar su nueva consola en el primer trimestre de 2025.

Según publicó este pasado viernes el medio digital 'Video Games Chronicle', la creadora de Super Mario o The Legend of Zelda estaría estudiando lanzar su nueva consola en el primer trimestre de 2025 frente a una ventana de lanzamiento anterior a finales de 2024, quizás coincidiendo con el trimestre de Navidad. Otros medios como 'Eurogamer' o 'Bloomberg' han corroborado estas informaciones con sus propias fuentes.

Cabe señalar que esta ventana de lanzamiento no sería extraña, ya que la compañía radicada en Kioto lanzó la primera Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017. No obstante, el lanzamiento de la consola híbrida estuvo condicionada por el fracaso de ventas de Wii U, predecesora de la Switch que no consiguió el apoyo de los estudios externos y que puso a Nintendo en una situación financiera especialmente frágil desde su lanzamiento en 2012 hasta su descontinuación en 2017.