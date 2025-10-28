Llega Battlefield REDSEC: hora de lanzamiento en Argentina y cómo acceder al flamante Battle Royale de Electronic Arts







La reconocida marca de juegos de guerra publicará su nuevo battle royale gratis este 28 de octubre. Además, también dará comienzo a la Temporada 1 de Battlefield 6, que tendrá novedades en sus contenidos hasta fin de año.

EA busca pelear el mercado del battle royale con su nuevo lanzamiento. EA

Battlefield REDSEC ya es oficial. Se trata de una versión battle royale derivada de su último título - el Battlefield 6 -, que utiliza el mismo motor gráfico y mantendrá requisitos técnicos similares. Según detallaron los desarrolladores, esta versión será gratuita y completamente independiente de la 6ta entrega del reconocido videojuego de guerra.

El lanzamiento del videojuego ocurrió este martes 28 de octubre, a las 12, hora local. El juego no requerirá pagos obligatorios y se monetizará mediante microtransacciones y objetos cosméticos. Además, se prevé que reciba ampliaciones de contenido y posiblemente temporadas para mantener la actividad de los jugadores.

Battlefield 6 lanza REDESC, su apuesta por el battle royale Battlefield REDSEC competirá directamente con otros reconocidos títulos de battle royale, tales como Call of Duty: Warzone, - de Activision Blizzard, que también funciona de manera independiente de la saga principal - o bien el reconocido Fornite.

En su nueva versión Battlefield permitirá enfrentamientos de hasta 100 jugadores en simultáneo, que serán organizados en escuadras de cuatro, con vehículos de libre conducción y un sistema de reducción de mapa que acelera la acción y evita partidas demasiado largas.

ssstwitter.com_1761664991116 El juego ya se encuentra disponible para ser descargardo. Battlefield Electronic Arts confirmó que el tráiler oficial se estrenará junto al lanzamiento. Aunque todavía se desconocen algunos detalles, se espera que se mantenga la destrucción táctica de escenarios - un clásico diferenciador del Battlefield - y el tradicional “anillo letal”, que elimina a los jugadores que queden fuera de la zona segura.

Battlefield da inicio a su temporada 1 Paralelamente, hoy comienza la Temporada 1 de Battlefield 6, con contenido gratuito dividido en tres fases hasta fin de año. La primera, Operaciones Rebeldes, incluirá el mapa Blackwell Fields y el modo táctico Punto de Ataque (4c4). El 18 de noviembre se lanzará Resistencia en California, con el mapa Eastwood y el modo Sabotaje (8c8), basado en ataques y defensas alternas. La temporada concluirá el 9 de diciembre con Ofensiva Invernal, ambientada en un Empire State nevado. Todo el contenido será gratuito o con oportunidad de desbloqueo mediante el pase premium Battlefield Pro, que ofrece recompensas cosméticas.

Temas EA

Videojuegos