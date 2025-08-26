Gorillaz llega a Fortnite: cuándo estará disponible y todos los detalles del nuevo parche







Epic Games, la compañía que desarrolla el videojuego, anunció el arribo de la banda virtual para finales de agosto, tras la llegada del parche 37.10.

Gorillaz llega a Fortnite: en que fecha y todos los detalles

Desde el lanzamiento de Fortnite en 2017, el videojuego se transformó en uno de los más populares de la historia del gamig. Si bien empezó como un pequeño juego free to play (es decir, gratis) que consistía en un battle royale en donde solo un jugador queda en pie, con el tiempo se transformó en una plataforma con todo tipo de contenidos y modos de juego. Una de sus mayores virtudes es la amplia cantidad de colaboraciones con artistas musicales, películas y series. Ahora, la nueva temporada incluirá la aparición de la banda Gorillaz.

A finales de agosto, los usuarios podrán disfrutar de la llegada de los integrantes del grupo Gorillaz, tanto con nuevas skins de sus cuatro miembros como con accesorios como instrumentos musicales y, por supuesto, muchas de las canciones más icónicas de la banda.

video gorillaz fortnite El tráiler con el que se anunció la colaboración. Fortnite

Sin embargo, quienes quieran conseguir las nuevas skins de los cuatro integrantes del grupo tendrán que tomar dos vías distintas: Russel Hobbs y Murdoc Niccals forman parte del Pase Musical de la Temporada 10 de Fortnite Festival, mientras que Noodle y 2D serán skins de la tienda.

gorillaz fortnite De izquierda a derecha: Murdoc Niccals, Noodle, 2D y Russel Hobbs El lote que llegará este 26 de agosto, tendrá el estilo visual de Plastic Beach, el tercer álbum de la banda tras Gorillaz y Demon Days. Noodle y 2D estarán en el bundle completo junto con la guitarra de la joven prodigio japonesa y el micrófono del ciego. Al comprar el pase de festival, se podrá conseguir al baterista Russel Hobbs y al completarlo estará el grandilocuente Murdoc Niccals como recompensa final. Estos objetos estarán disponibles tanto de manera individual como mediante un lote que incluirá los tema "DARE" y "Clint Eastwood", así como la estela Globos de Bonesy, que permaneceran en la tienda hasta el final de la Temporada 10 de Fortnite Festival.

