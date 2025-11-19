Llega una nueva competencia de Starlink a la Argentina con su internet propio + Seguir en









Conocé de qué trata el nuevo sistema de conexión que llegará al país en breve y que tiene la misma velocidad que la empresa de Elon Musk.

Starlink llegó a Argentina a mediadios del año pasado y se convirtió en líder del Internet satelital.

Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, destaca por la gran velocidad de conexión que ofrece, gracias a la comunicación satelital. A pesar de haber ganado gran popularidad en Argentina, Amazon anunció que habilitará su propia red de internet satelital en el país, que busca competir con la compañía del magnate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este nuevo sistema, llamado Amazon Leo, forma parte de un proyecto de la empresa fundada por Jeff Bezos en el que se desplegarán más de 3.200 satélites de órbita baja, ubicados a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre. Estos se lanzarán de manera progresiva, organizados en 80 lanzamientos.

AMAZON.jpg La promoción de Amazon para envíos a la Argentina generó interés inmediato de los usuarios. Cómo funciona Amazon Leo: la nueva competencia de Starlink Según la empresa, el objetivo de Amazon Leo es otorgar internet estable de alta velocidad, con baja latencia y que sea apto para realizar videollamadas, acceder a educación online, telemedicina, streaming y gaming. Este sistema no solo operará en Argentina, sino también en Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Brasil.

Al igual que Starlink, la nueva red cuenta con latencias de entre 20 y 40 ms, y ofrecerá una velocidad de conexión de hasta 400 Mbps en hogares y 1 Gbps para las empresas. Estos valores son comparables con la velocidad de la fibra óptica, algo que aumenta su competitividad con la compañía de Musk.

Cuándo llegará Amazon Leo a Argentina Actualmente, no hay una fecha exacta para la llegada de Amazon Leo a Argentina. Sin embargo, la compañía anticipó que esto sucederá en los próximos meses y la compañía de televisión satelital DirecTV ya comenzó a preparar la infraestructura para comenzar las pruebas de los equipos.