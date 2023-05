Los tres métodos clave de ChatGPT para ahorrar en Argentina

La situación económica que atraviesa Argentina es complicada, es por ello que algunas personas comenzaron a buscar nuevas alternativas para administrar sus ahorros de la mejor manera. En tiempos no tan lejanos, lo más común hubiese sido leer algún articulo en internet o conversar con algún experto, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial, muchos argentinos han optado por ChatGPT como una voz autorizada para consultar recomendaciones sobre como manejar su dinero.