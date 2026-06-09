OpenAI prepara el mayor cambio de ChatGPT desde su lanzamiento

La empresa busca transformar la IA en una plataforma mucho más amplia, con agentes inteligentes, programación e integraciones externas.

La estrategia llega en un momento de fuerte competencia dentro del sector de la Inteligencia Artificial.

OpenAI se encuentra ultimando una de las transformaciones más importantes desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022. La empresa planea convertir su asistente en una “superaplicación”, un concepto que busca integrar múltiples servicios, herramientas y funciones dentro de una única plataforma.

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La iniciativa busca aumentar el uso de servicios avanzados dentro de ChatGPT. Según la información publicada por el Financial Times, los cambios comenzarían a desplegarse durante las próximas semanas tanto en la versión web como en la aplicación.

La apuesta refleja un cambio de visión dentro de la empresa. Durante los últimos años, ChatGPT se consolidó como un chatbot capaz de responder preguntas, redactar textos y asistir en múltiples tareas. Ahora, el objetivo es avanzar hacia un sistema que no solo responda consultas, sino que además pueda ejecutar acciones para los usuarios.

El concepto de " superapp" se popularizó en Asia con plataformas capaces de reunir múltiples servicios dentro de una sola aplicación. En el caso de OpenAI, la idea consiste en transformar ChatGPT en un entorno donde los usuarios puedan conversar con la Inteligencia Artificial, programar, generar imágenes, automatizar procesos, utilizar agentes inteligentes e interactuar con servicios externos sin abandonar la plataforma.

La empresa planea rediseñar la interfaz para que herramientas actualmente separadas pasen a formar parte de una misma experiencia. Entre los productos que tendrían un rol central aparece Codex, la solución especializada en programación que OpenAI relanzó recientemente y que ganó una enorme popularidad entre desarrolladores.

La intención es que ChatGPT funcione como una puerta de entrada hacia capacidades más avanzadas, integrando en un mismo lugar distintas funciones que hoy están dispersas en varios productos. Algunos informes incluso señalan que OpenAI evalúa combinar de forma más estrecha ChatGPT, Codex y otros desarrollos internos vinculados a navegación web y automatización.

Uno de los ejes principales de esta transformación será la incorporación de agentes inteligentes. A diferencia de un chatbot tradicional, un agente puede ejecutar tareas de manera autónoma siguiendo instrucciones del usuario.

La visión de OpenAI apunta a sistemas capaces de organizar agendas, gestionar flujos de trabajo, reservar servicios, realizar investigaciones complejas o completar procesos de varios pasos sin supervisión constante.

openAI

Las herramientas de programación ganan protagonismo

La programación aparece como una de las áreas más importantes dentro de la nueva estrategia. OpenAI le otorgará mayor visibilidad a Codex, su plataforma especializada en desarrollo de software, dentro de la experiencia general de ChatGPT.

Las herramientas de programación representan una de las categorías con mayor potencial de monetización y crecimiento. De hecho, los usuarios de Codex suelen pertenecer a los segmentos de pago.

Además de generar código, la tecnología está evolucionando hacia funciones más amplias relacionadas con análisis de datos, automatización de procesos y asistencia técnica para equipos de desarrollo. Por esa razón, OpenAI planea ubicar estas capacidades en una posición mucho más visible dentro de la plataforma.

Otro componente clave del proyecto es la incorporación de servicios de terceros. Las versiones preliminares indican que OpenAI busca conectar ChatGPT con plataformas y aplicaciones externas para ampliar las acciones que pueden realizarse desde la aplicación.

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La apuesta de OpenAI para los próximos años

La transformación de ChatGPT llega en un momento de crecimiento para OpenAI. La plataforma supera los 900 millones de usuarios activos semanales y cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago.

La empresa espera que esa participación continúe creciendo durante los próximos meses gracias a la expansión de productos orientados a empresas y desarrolladores. Si los planes avanzan según lo previsto, ChatGPT dejará de ser únicamente un asistente conversacional para convertirse en una plataforma integral capaz de programar, automatizar tareas, interactuar con servicios externos y ejecutar acciones complejas mediante agentes inteligentes.

Se trataría, según lo que conocemos hasta ahora, del cambio más profundo en OpenAI desde que debutó ChatGPT y revolucionó el mercado de la Inteligencia Artificial generativa.