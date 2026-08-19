La declaración de un exempleado que complica a Meta en el juicio por la seguridad de los menores

Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de la compañía, aseguró que el crecimiento y el tiempo de uso de las plataformas tenían mayor peso que las medidas de protección. También cuestionó los controles para evitar el ingreso de menores de 13 años a Instagram.

El proceso judicial podría derivar en sanciones económicas y modificaciones en el funcionamiento de Facebook e Instagram.

El juicio contra Meta por el impacto de Facebook e Instagram entre niños y adolescentes sumó este miércoles un testimonio que reforzó las acusaciones contra la compañía. Arturo Béjar , exdirector de ingeniería de la empresa, sostuvo ante el jurado que la seguridad de los usuarios más jóvenes quedaba relegada frente a los objetivos de crecimiento y permanencia dentro de las plataformas.

Béjar, que trabajó en la compañía durante distintos períodos y posteriormente se convirtió en uno de sus principales críticos en materia de seguridad, declaró en el tribunal federal de Oakland, California, donde esta semana comenzó el proceso impulsado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey . Los cuatro estados forman parte de un grupo de 29 que demandó a Meta en 2023.

Uno de los principales puntos de su declaración estuvo relacionado con la presencia de menores de 13 años en Instagram , pese a que la plataforma establece esa edad como requisito mínimo para abrir una cuenta. Según Béjar, dentro de la compañía prevalecía una política que describió como de “no preguntar, no decir” frente a estos usuarios.

El exempleado aseguró además que Meta contaba con tecnología para identificar determinados comportamientos y tipos de cuentas, pero cuestionó que esas capacidades no fueran utilizadas con la misma intensidad para detectar a chicos que no cumplían con la edad mínima exigida por la plataforma.

Durante su exposición, Béjar apuntó también contra la forma en la que se tomaban decisiones dentro de la compañía. Según su testimonio, las métricas vinculadas con el crecimiento, la cantidad de usuarios y el tiempo que permanecían conectados tenían un lugar central , mientras que las mejoras relacionadas con seguridad quedaban en segundo plano.

En ese sentido, sostuvo que las medidas de protección avanzaban con mayor facilidad cuando contaban con el respaldo directo de Mark Zuckerberg. El exdirectivo afirmó que había planteado en reiteradas ocasiones sus preocupaciones dentro de Meta y que había advertido sobre los posibles efectos de determinadas características de las plataformas entre los adolescentes.

También puso bajo cuestionamiento algunas herramientas implementadas por la compañía para limitar el uso. Entre ellas mencionó “Take a Break”, una función destinada a sugerir descansos después de pasar cierto tiempo dentro de Instagram, cuya efectividad consideró limitada.

Béjar señaló además características como la reproducción automática de videos y los contadores de seguidores, visualizaciones, comentarios y “Me gusta”, al considerar que fueron desarrolladas inicialmente pensando en adultos y pueden tener un impacto diferente entre los adolescentes.

Qué respondió Meta

La compañía rechazó las acusaciones y sostiene que durante los últimos años incorporó distintas medidas destinadas a proteger a niños y adolescentes dentro de sus servicios. La defensa también cuestionó que Facebook e Instagram hayan sido deliberadamente diseñadas para generar adicción entre los usuarios más jóvenes.

Meta argumenta que cuenta con sistemas para eliminar cuentas pertenecientes a menores de 13 años y con herramientas de seguridad destinadas a adolescentes. Además, sostiene que la evidencia que será presentada durante el juicio demostrará el trabajo realizado por la empresa en esta materia.

El litigio comenzó esta semana y está previsto que se extienda durante unas seis semanas. Los estados acusan a Meta de diseñar funciones destinadas a prolongar el uso de sus aplicaciones, ocultar sus posibles efectos entre menores y recopilar información de chicos menores de 13 años sin autorización de sus padres.

Además de eventuales sanciones económicas, el caso podría derivar en cambios en determinadas funciones de Facebook e Instagram. El jurado emitirá un veredicto consultivo, mientras que la decisión definitiva sobre la responsabilidad de la compañía quedará en manos de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.