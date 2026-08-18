Meta regresa a los tribunales para afrontar su juicio más importante por adicción a las redes sociales

La empresa de Facebook e Instagram fue señalada como mentirosa sobre los riesgos de su uso. Además, los demandantes alegan que violó la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.

“No presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado", alegó Meta.

La compañía de EEUU Meta , que agrupa a redes sociales como Facebook e Instagram , volvió este martes a los tribunales tras haber sido demandada por cargos de generar adicción a las redes sociales . En principio, comenzarán los alegatos iniciales de la que podría ser su batalla legal más trascendental en materia de seguridad juvenil, ya que si pierde el caso, podría cambiar radicalmente el funcionamiento de sus plataformas.

La demanda fue presentada en 2023 por un grupo de 29 fiscales generales estatales que alegan que Meta diseñó intencionalmente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, impulsando así su negocio y perjudicando la salud mental de niños y adolescentes en sus estados.

Una serie de miles de demandas alegan que Meta creó adicción y perjudicó a jóvenes —al igual que Snap, TikTok y YouTube— y hasta el momento ya perdió dos casos en los que se ve obligado a pagar casi mil millones de dólares en indemnizaciones . Pero los daños en el caso de este martes podrían ser mucho mayores: los cuatro estados reclaman en conjunto hasta u$s1,4 billones en concepto de daños.

Meta calificó las acusaciones de “infundadas” y la sanción económica como “enormemente desproporcionada” con respecto a las reclamaciones. “ No presentan pruebas de que nadie en sus estados haya sido engañado , afirman que funciones inofensivas como tener una cuenta adicional de Instagram perjudicaron de alguna manera a sus residentes e intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado este lunes.

Meta calificó las acusaciones de “infundadas” y la sanción económica como “enormemente desproporcionada”.

En sus declaraciones iniciales, los abogados de los estados expondrán sus argumentos de que el modelo de negocio de Meta, basado en la publicidad, se fundamenta en maximizar el tiempo que los jóvenes pasan en sus plataformas.

Según la demanda, los demandantes afirman que Meta diseñó funciones como los algoritmos de recomendación, los feeds de desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones para que fueran intencionadamente adictivas.

Qué cambios reclaman en Instagram y Facebook

Además de la indemnización, los fiscales buscan introducir modificaciones en el funcionamiento de las plataformas para usuarios menores de 18 años. Entre los puntos cuestionados aparece la reproducción automática de videos y otras herramientas vinculadas con la permanencia prolongada dentro de las aplicaciones.

Durante el juicio podrían ser convocados a declarar Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram.

El proceso se inscribe en una ofensiva judicial más amplia contra las grandes plataformas digitales por el impacto de sus productos entre menores de edad. En los últimos años, distintos estados de Estados Unidos avanzaron con demandas que cuestionan tanto los mecanismos utilizados para mantener a los usuarios dentro de las aplicaciones como los sistemas de protección y verificación de edad implementados por las compañías.