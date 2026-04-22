Meta capturará los movimientos del mouse y el teclado de sus empleados para entrenar a su Inteligencia Artificial

La recolección de datos se realizará a través de un nuevo software. La misma se ejecutará en aplicaciones y sitios web relacionados con el trabajo.

Meta confirmó el despliegue de una estrategia agresiva para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial aplicada al trabajo. En ese marco, el gigante tecnológico ya aplica en Estados Unidos un nuevo software interno que registra la interacción de sus empleados con las computadoras - siguiendo movimientos del mouse, teclado y más - con el objetivo de alimentar el entrenamiento de sus modelos.

En detalle, la herramienta denominada Model Capability Initiative (MCI) captura movimientos del mouse, clics, pulsaciones de teclado, y toma capturas de pantalla de manera ocasional en aplicaciones y entornos laborales. La iniciativa forma parte de un plan más amplio orientado a construir agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

Según trascendió, el foco está puesto en mejorar el desempeño de los modelos en tareas donde aún muestran limitaciones frente a los humanos , como la navegación en interfaces, el uso de menús desplegables o la ejecución de atajos de teclado. "Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario", indicaba uno de los mensajes internos que fue consignado por al agencia Reuters.

La compañía, propietaria de plataformas como Facebook e Instagram , viene profundizando la integración de inteligencia artificial en sus procesos operativos, en paralelo a una reconfiguración de su estructura organizacional.

En esa línea, el director de tecnología, Andrew Bosworth, anticipó que se intensificará la recolección de datos internos como parte de la iniciativa “IA para el trabajo”, ahora rebautizada como Acelerador de Transformación de Agentes (ATA). “La visión que estamos construyendo es aquella en la que nuestros agentes realizan el trabajo principal y nuestra función es dirigirlos, supervisarlos y ayudarlos a mejorar”, sostuvo. Y agregó que el objetivo es que estos sistemas “identifiquen automáticamente dónde consideramos necesario intervenir para que puedan hacerlo mejor la próxima vez”.

El giro hacia la automatización se inscribe en una tendencia más amplia dentro de Silicon Valley, donde las grandes tecnológicas buscan reemplazar o complementar funciones humanas con sistemas de IA capaces de ejecutar tareas complejas con supervisión limitada.

El impacto de la IA en el mercado laboral: los recortes en Meta

En ese contexto, Meta también avanza con un ajuste en su plantilla. La compañía prevé recortar un 10% de su fuerza laboral global a partir del 20 de mayo y evalúa nuevos despidos hacia fin de año. En paralelo, otras empresas del sector ya ejecutaron movimientos similares: Amazon redujo cerca de 30.000 puestos corporativos en los últimos meses, entre otros casos.

En este contexto, Meta impulsa además el uso intensivo de agentes de IA en tareas como programación, aun cuando eso implique pérdidas de eficiencia en el corto plazo. La compañía también comenzó a diluir fronteras entre roles tradicionales para dar lugar a una nueva figura transversal: el “creador de IA”.

Como parte de esa transformación, el mes pasado creó el equipo de Ingeniería de IA Aplicada (AAI), orientado a mejorar las capacidades de codificación de sus modelos y a desarrollar agentes que puedan encargarse de gran parte del ciclo de desarrollo de productos.