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9 de abril 2026 - 12:10

Misión Artemis II: cuál es el celular que utilizan los astronautas en su misión a la Luna

La NASA dio detalles de los dispositivos móviles que los astronautas llevan a bordo de la nave Orión. Los mismos debieron pasar por un estricto proceso de aprobación.

Conocé el modelo de celular que utilizán los astronautas de Artemis II.

Conocé el modelo de celular que utilizán los astronautas de Artemis II.

Los astronautas a bordo de la misión Artemis II despegaron el pasado 1° de abril y, junto a ellos, también viajaron celulares que la tripulación utilizó durante su odisea espacial para tomar notas, entretenerse y compartir fotografías del viaje. En detalle, cada una de las personas en la nave Orión lleva consigo el modelo más avanzado del último smartphone de Apple: el iPhone 17 Pro Max.

Esta significó una de las primeras ocasiones en que la NASA autorizó a los astronautas a volar con smartphones, aunque los mismos no tienen acceso a Internet ni Bluetooth. Sobre la decisión, el administrador de la agencia estadounidense, Jared Isaacman, explicó que la misma fue para que los astronautas puedan "capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo".

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Los celulares de los astronautas

Según explicaron desde la NASA, los dispositivos debieron pasar por "procesos arraigados y de calificación de hardware moderno para vuelos espaciales en un cronograma acelerado" para ser aprobados.

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En detalle, el proceso de habilitación tuvo cuatro partes:

  • Presentación del hardware a un comité de seguridad.
  • Identificación de riesgos.
  • Establecimiento de un plan para hacer frente a esos riesgos.
  • Comprobación de funcionamiento.

El dispositivo además lleva una protección de cristal Ceramic Shield 2 tanto en la parte trasera como en la delantera. “Es más dura que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un smartphone”, como explicó Apple en su presentación el pasado mes de septiembre.

Artemis II: qué otros dispositivos llevaron los astronautas

No obstante, este teléfono no es el único dispositivo para hacer fotografías y grabar vídeos, ya que la tripulación cuenta con dos cámaras Nikon D5, una Z9 y cuatro GoPro Hero 11, según ha explicado The New York Times.

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