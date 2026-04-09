Los astronautas a bordo de la misión Artemis II despegaron el pasado 1° de abril y, junto a ellos, también viajaron celulares que la tripulación utilizó durante su odisea espacial para tomar notas, entretenerse y compartir fotografías del viaje. En detalle, cada una de las personas en la nave Orión lleva consigo el modelo más avanzado del último smartphone de Apple: el iPhone 17 Pro Max.
Misión Artemis II: cuál es el celular que utilizan los astronautas en su misión a la Luna
La NASA dio detalles de los dispositivos móviles que los astronautas llevan a bordo de la nave Orión. Los mismos debieron pasar por un estricto proceso de aprobación.
-
Misión Artemis 2: cuándo regresará la nave a la Tierra y cuáles son los riesgos para la tripulación
-
La NASA hace historia con Artemis II: qué logró la misión tripulada que ya orbita la Luna
Esta significó una de las primeras ocasiones en que la NASA autorizó a los astronautas a volar con smartphones, aunque los mismos no tienen acceso a Internet ni Bluetooth. Sobre la decisión, el administrador de la agencia estadounidense, Jared Isaacman, explicó que la misma fue para que los astronautas puedan "capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo".
Los celulares de los astronautas
Según explicaron desde la NASA, los dispositivos debieron pasar por "procesos arraigados y de calificación de hardware moderno para vuelos espaciales en un cronograma acelerado" para ser aprobados.
En detalle, el proceso de habilitación tuvo cuatro partes:
- Presentación del hardware a un comité de seguridad.
- Identificación de riesgos.
- Establecimiento de un plan para hacer frente a esos riesgos.
- Comprobación de funcionamiento.
El dispositivo además lleva una protección de cristal Ceramic Shield 2 tanto en la parte trasera como en la delantera. “Es más dura que cualquier vidrio o vidrio cerámico en un smartphone”, como explicó Apple en su presentación el pasado mes de septiembre.
Artemis II: qué otros dispositivos llevaron los astronautas
No obstante, este teléfono no es el único dispositivo para hacer fotografías y grabar vídeos, ya que la tripulación cuenta con dos cámaras Nikon D5, una Z9 y cuatro GoPro Hero 11, según ha explicado The New York Times.
Dejá tu comentario