La tripulación de la nave regresó a la Tierra tras una histórica misión alrededor de la Luna y compartió imágenes inéditas del espacio profundo, eclipses solares y la cara oculta del satélite natural.

El impactante testimonio de Reid Wiseman tras Artemis II: "No creo que la humanidad esté preparada para entender esto".

Tras regresar a la Tierra, el piloto de la misión Artemis II, Reid Wiseman , relató la emoción de volver a su hogar luego de protagonizar una travesía histórica alrededor de la Luna.

Los tripulantes del Artemis II brindaron una conferencia de prensa tras su vuelta y compartieron detalles de una experiencia que describieron como "difícil de procesar incluso después del aterrizaje".

Durante nueve días, recorrieron cerca de 700.000 millas y alcanzaron una distancia récord superior a las 252.000 millas de la Tierra. Según afirmó Wiseman, uno de los momentos más impactantes ocurrió al observar un eclipse solar desde el espacio profundo: “No creo que la humanidad haya evolucionado lo suficiente como para comprender lo que estamos viendo ahora mismo. Fue algo de otro mundo, fue asombroso” .

La tripulación de la nave regresó a la Tierra tras una histórica misión alrededor de la Luna y compartió imágenes inéditas del espacio profundo, eclipses solares y la cara oculta del satélite natural.

Además del eclipse, la tripulación pudo observar la cara oculta de la Luna y contemplar la Tierra desde una perspectiva completamente distinta. Las imágenes oficiales muestran a nuestro planeta elevándose detrás del horizonte lunar.

“No ha sido fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”, sostuvo el astronauta y agregó: “Cuando estás ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”.

El reingreso del Artemis II a la Tierra

Tras una misión que marcó un hito 53 años después del último viaje tripulado del programa Apolo, los astronautas ingresaron a la atmósfera terrestre a casi 40.000 kilómetros por hora antes de amerizar frente a las costas de California, dando por concluida la histórica travesía lunar.

El Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy y se convirtió en el primer vuelo tripulado de la NASA alrededor de la Luna desde el cierre del programa Apolo.

La misión tenía como objetivo principal observar y capturar imágenes de la cara oculta de la Luna, una región que no puede verse desde la Tierra. “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera en Apolo”, aseguró Wiseman y añadió: “Es simplemente indescriptible. Por más que la miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen”.

“Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos. Voy a tener que inventar algunos nuevos porque no existen palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, destacó otro de los tripulantes.

Pero capturar imágenes inéditas de la Luna no fue el único logro de la misión. Los astronautas a bordo de la cápsula Orión se convirtieron en los seres humanos que más se adentraron en el espacio profundo, al superar el récord de 400.171 kilómetros establecido por la histórica misión Apolo 13 hace más de medio siglo.