¿No tenés espacio en Gmail? Este truco te permitirá liberar almacenamiento sin tener que pagar en dólares

Existen métodos gratuitos para recuperar espacio en tu cuenta sin gastar ni un peso. Mirá cómo hacerlo paso a paso.

Muchos usuarios notan que su cuenta de Gmail se llena más rápido de lo esperado y comienzan los problemas para enviar o recibir mensajes. Si te pasó y no querés pagar por más capacidad, hay una forma muy fácil de liberar espacio sin afectar tu información importante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El truco se basa en eliminar correos y archivos que ocupan demasiado, como adjuntos antiguos, newsletters o mensajes repetidos. Siguiendo estos pasos, es posible recuperar varios gigas y mantener tu cuenta funcionando sin pagar nada.

Google ofrece 15 GB de espacio gratuito que se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Por eso, si guardás muchas fotos o videos en la nube, el correo se llena enseguida. Para evitarlo, una buena idea es revisar los mensajes que más pesan y borrarlos directamente desde la bandeja de entrada.

El método más práctico consiste en usar comandos de búsqueda dentro de Gmail. Si escribís "larger:15MB" en la barra superior, el sistema te va a mostrar todos los correos que superan ese tamaño. De ahí podés seleccionar y eliminar los que ya no necesitás, especialmente los que tienen archivos pesados como fotos, videos o presentaciones.

Una vez identificados los correos grandes, eliminá los innecesarios y vaciá la papelera , ya que el espacio no se libera hasta hacerlo.

Si querés buscar mensajes viejos, podés escribir el comando "before:AAAA/MM/DD". Por ejemplo, al ingresar before:2022/01/01, Gmail te va a mostrar todos los correos anteriores a esa fecha. De esa manera, podrás eliminar mensajes antiguos sin revisar uno por uno.

También conviene borrar newsletters, promociones o notificaciones automáticas. Aunque cada correo pese poco, juntos pueden ocupar varios gigas. Para encontrarlos fácilmente, buscá palabras clave como "promoción", "newsletter" o "suscripción" en el buscador interno de Gmail.

¿Por qué se llena rápido el almacenamiento?

El espacio de Gmail se agota con facilidad porque los 15 GB se comparten entre los servicios de Google. Si subís muchas fotos o documentos al Drive o a Google Fotos, ese contenido reduce el espacio disponible para tu correo electrónico.

Además, los archivos adjuntos en los mensajes suelen ser los principales culpables. PDFs, fotos en alta calidad o videos cortos pueden ocupar más de lo que creés. Con el tiempo, la acumulación de este tipo de correos limita la capacidad de la cuenta.

Si seguís estos pasos y haces una limpieza regular, podés liberar espacio en Gmail sin pagar ni un peso y mantener tu cuenta funcionando con normalidad.