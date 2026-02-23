MasterChef Celebrity: quién fue la participante eliminada de reality

El certamen se encuentra en su recta final al aire, pero sus grabaciones oficiales terminaron la semana pasada.

La competencia en MasterChef Celebrity se acaba de poner aún más tensa tras la reciente eliminación una participante en la gala de última chance que, tras una vuelta de tuerca de los jurados, se convirtió en una gala de eliminación de este domingo.

El reality se encuentra en su recta final al aire, pero sus grabaciones oficiales terminaron la semana pasada. Según los rumores, se trataría de una final entre un hombre y una mujer.

Este domingo, los participantes fueron desafiados a preparar dos platos típicos de la cultura coreana: una porción de Kimchi y un plato de Bibimbap. Desde el minuto uno, la periodista tuvo dificultades con su plato, dejándola desestabilizada frente a sus compañeros.

Al momento de la degustación, el jurado le remarcó que, si bien los cortes y la cocción del arroz eran correctos, al plato le faltaba sabor, vegetales y la "presencia oriental" característica.

Una vez finalizadas todas las degustaciones de la noche, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis le comunicaron a la periodista que ella tendría que abandonar la competencia.

Susana se emocionó escuchando al jurado y a Wanda Nata. La eliminada agradeció a la producción de Telefe, El Nueve y Masterchef Celebrity por todo y compartió una experiencia que tuvo su primer día en la competencia de cocina.

“Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’", reveló Roccasalvo, para así dar a conocer que comió muchas veces con su pareja en el restaurante de Martitegui, que ha comido en los mejores lugares de Italia gracias a Donato y que disfrutó de los mejores dulces en la cocina de un hotel que dirigía Betular.

"Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, les dijo Susana entre lágrimas al jurado de Masterchef Celebrity.