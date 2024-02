"Nueva pandemia invisible": ¿por qué se intensifican los casos de grooming durante las vacaciones?

En relación a esto, Ongini advirtió: “Muchas veces lo que nos encontramos es que las personas adultas les dan dispositivos de este tipo a muy temprana edad sin tomar los recaudos para que puedan estar preservados de situaciones de acoso o trampas digitales . Los juegos y las redes sociales -como TikTok, Instagram, YouTube-, son puertas abiertas , en todo lados, para quienes acosan. Y no se toman los cuidados necesarios con el falso temor de estar evitando libertades, cuando en realidad lo que se está evitando son cuidados”.

“El fenómeno del grooming está apoyado en el desconocimiento del impacto que tiene. Es una nueva pandemia invisibilizada. Cuando un niño o adolescente se expone a estas redes sociales o expone vídeos de ellos o su imagen, están yendo a una vidriera en la que no saben quién está del otro lado y qué va a pasar. Lo que envíen a otras personas queda en estos medios, en esa nube de la cual no se puede después bajar información o borrar una vez compartida", continuó.

Y agregó: "La sexualidad adulta se entromete en un psiquismo que no está preparado, se utiliza la identidad de un niño o adolescente, de una manera totalmente traumática, porque va a ser utilizada para la producción de material pornográfico, que va a ser comercializado. Y esto no se detiene solamente ahí, muchas veces llega a escaladas, con trata de personas. También se presentan casos de desafíos que prometen dinero y muchos chicos que tienen pocos recursos y que escuchan incluso en sus casas que la situación económica no es del todo favorable, quieren colaborar y caen en trampas, lo cual les resulta muy traumático”.

¿Cómo se puede evitar el grooming?

Antes de regalar un celular u otro dispositivo tecnológico a un niño o adolescente, preguntarse si realmente lo necesita

Prestar atención a qué información presentan públicamente

Acompañarlos en el uso adecuado de los dispositivos digitales

Hablarles acerca de los riesgos que suponen las redes y juegos. Hacer énfasis en la importancia de no revelar datos personales y de no enviar fotos ni vídeos a desconocidos

Informarse sobre las tecnologías que usan a diario los niños y adolescentes

Instalar antivirus y programas de navegación segura en los aparatos electrónicos que usen

Estar atentos y hablar sobre las páginas que visitan, con quién hablan y sobre qué temas, de manera natural

Estar alertas a cambios como modificaciones en sus rutinas sin explicación, baja en el rendimiento escolar, cambios en el lenguaje corporal (cabeza gacha, evitar la mirada, etc.), ansiedad, fluctuación de los estados de ánimo, llantos, entre otras señales que pueden ser indicadores generales de que pueden ser víctimas de un abuso sexual

Prestar atención a señales específicas de grooming: estar conectados hasta altas horas de la noche, ocultar los dispositivos móviles, insistir en conectarse sobre todo si en la casa hay un régimen de conectividad (lo cual es recomendable) y/o presentar ansiedad o temores a la hora de conectarse o jugar en linea

En caso de detectar una situación de grooming, no comunicarse con el groomer, no borrar las imágenes y otros materiales intercambiados. Hacer la denuncia y presentar todo como prueba del delito cometido

“Siempre vamos detrás del problema porque está muy invisibilizado y porque se desdibuja el límite de lo que es el cuidado y las libertades de uso. Durante la pandemia por el coronavirus todo pasó a ser a través de las pantallas y eso generó que hubiese menos cuidado o atención a lo que podría ocurrir, a qué vínculos estaban estableciendo, qué estaba pasando con las comunicaciones a través de esas pantallas", apuntó la especialista.

Y concluyó: "Es imprescindible reforzar el trabajo de prevención desde todos los actores que pueden detectar estas graves formas de acoso, como docentes, pediatras y todos aquellos actores que trabajan o que se vinculan con niños y adolescentes. Al igual que el trabajo de concientización desde el Estado”.