Nvidia presentó un software de código abierto para el desarrollo de vehículos autónomos

Se trata del modelo Alpamayo-R1. El objetivo de la empresa es aportar conocimiento para que los vehículos autónomos consigan el nivel 4 de desarrollo.

Nvidia juega fuerte en el desarrollo de software IA y apunta a la conexión con el mundo físico.

Nvidia anunció el lanzamiento de Alpamayo-R1, un modelo de lenguaje visual orientado específicamente a la conducción autónoma con el que busca sacudir el tablero de la inteligencia artificial orientada a la física. Así, el gigante tecnológico presentó nueva infraestructura y modelos diseñados para dotar de “sentido común” a robots y vehículos autónomos capaces de interpretar y actuar en el mundo real.

El lanzamiento tuvo lugar en la conferencia NeurIPS, en San Diego. Según la compañía, se trata del primer modelo de estas características enfocado en ese tipo de sistemas. Al combinar imágenes y texto, este tipo de arquitectura permite que los vehículos “vean” su entorno y razonen sobre él antes de ejecutar una maniobra.

Alpamayo-R1 se apoya en Cosmos-Reason , la familia de modelos de razonamiento que Nvidia presentó en enero de 2025 y expandió en agosto. La firma sostiene que este tipo de herramientas es clave para avanzar hacia el nivel 4 de autonomía - vehículos que pueden operar sin supervisión humana dentro de un área acotada y bajo condiciones específicas - y para tomar decisiones más matizadas, similares a las de una persona.

El modelo, disponible en GitHub y Hugging Face , se suma a un ecosistema de software abierto que Nvidia desarrolla desde su área de investigación y que ya adoptaron compañías como Palantir. Junto con Alpamayo-R1, la empresa publicó Cosmos Cookbook : guías técnicas, recursos de inferencia y flujos de trabajo de entrenamiento que ayudan a los desarrolladores a curar datos, generar información sintética y evaluar modelos con mayor precisión.

El impulso hacia la IA física no es nuevo. Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, viene marcando desde hace meses que esta será la próxima ola de la industria .

En detalle, el sistema está diseñado para “pensar en voz alta” mientras navega un entorno complejo. Si detecta, por ejemplo, una bicisenda, lo expresará explícitamente y ajustará su trayectoria en consecuencia. Esa capacidad introspectiva apunta a resolver un vacío histórico: muchos sistemas autónomos previos no podían explicar por qué tomaban determinadas decisiones, lo que complicaba la tarea de los ingenieros a la hora de mejorar su seguridad.

En un sector cada vez más competitivo, Nvidia busca consolidarse no solo como el proveedor de chips que sostiene la revolución de la IA, sino también como el actor que marca el rumbo tecnológico en el terreno donde esa inteligencia empieza a interactuar con el mundo real.

Nvidia adquiere participación de US$2.000 millones en Synopsys

Nvidia desembolsó u$s2.000 millones para tomar participación en Synopsys, el desarrollador de software de diseño de chips, como parte de una alianza plurianual que ampliará el trabajo conjunto en nuevas herramientas de diseño basadas en IA para múltiples industrias.

El anuncio, difundido este lunes, se suma a la seguidilla de acuerdos que la compañía viene firmando dentro del ecosistema de inteligencia artificial, en un momento en el que crece la inquietud por las inversiones cruzadas y cada vez más concentradas.

En el premarket, las acciones de Synopsys avanzaron cerca de 7% el lunes, mientras que los papeles de Nvidia retrocedían casi 2%.

La firma más valiosa del mundo lleva invertidos miles de millones durante 2025 en empresas vinculadas al boom de la IA: desde operaciones que habilitan un eventual aporte de hasta u$s100.000 millones a OpenAI hasta la compra de una participación de u$s5.000 millones en Intel.

En este caso, Nvidia - que también es cliente de Synopsys - adquirió acciones ordinarias a u$s414,79 cada una, un valor apenas 0,8% por debajo del último cierre del viernes.

Tanto Nvidia como Synopsys aclararon que la alianza no es exclusiva. La empresa de software mantiene a AMD entre sus clientes, mientras que Nvidia también trabaja con Cadence Design, competidor directo en el negocio de automatización de diseño electrónico (EDA).