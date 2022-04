Para streamers: QuadCast vs SoloCast, ¿cuál es el adecuado para tu transmisión?

Solocast.jpg

Equipo potente en un paquete pequeño, el SoloCast es un micrófono USB plug and play simple que te ayudará a comenzar en poco tiempo. Con un pequeño soporte incluido, no ocupará mucho espacio en tu escritorio, o puede montarse en un brazo articulado separado si prefieres no tenerlo en el escritorio. SoloCast utiliza un patrón polar cardioide que prioriza la grabación de sonidos del área directamente frente a él, para que pueda filtrar parte del ruido de fondo. Esto es perfecto para entornos como el dormitorio de la universidad y, como el micrófono de nivel de entrada en el rango de HyperX, también tiene un precio amigable para estudiantes.

Aunque este micrófono cardioide tiene sólo un patrón polar en comparación con otros en el rango de HyperX, tiene funciones muy buenas como tocar para silenciar y un soporte ajustable. Si el SoloCast es un poco alto para calzar en tu estante o debajo de tu monitor, puedes girarlo de lado y aun así obtener una excelente calidad de grabación. Incluso se puede conectar a una PS4 o PS5 si deseas darles a tus compañeros de equipo un placer para los oídos con el micrófono incorporado del controlador.

HyperX QuadCast: Ideal para podcasters, artistas, jugadores entusiastas

QuadCast.jpg

Si prefieres un poco más de control sobre tu micrófono y un equipo más versátil, el QuadCast es un buen paso. Cuenta con el mismo toque ultra útil para silenciar en todos los micrófonos HyperX, pero también cuenta con controles de ganancia adicionales y opciones para patrones polares. Con QuadCast, puedes elegir entre 4 patrones, en comparación con el patrón único de SoloCast. (Hablando de patrones... QuadCast - 4 patrones, SoloCast - 1 patrón)

Además del patrón cardioide enfocado hacia adelante, el patrón polar estéreo brinda espacio para las grabaciones, perfecto para los músicos que graban su próxima pista. El modo omnidireccional te permitirá capturar sonido alrededor del micrófono, ideal para grabar una sala llena de gente, como una reunión de conferencia o podcasts de varias personas. O si sus podcasts tienen menos anfitriones hablando entre sí, el modo bidireccional recrea el enfoque cardioide en dos direcciones, para entrevistas cara a cara o podcasts.

La calidad de grabación y la configuración se mejoran con el soporte incluido, el amortiguador incorporado y el filtro pop, para brindarle un audio limpio y de calidad profesional desde el principio.

El HyperX QuadCast S: Genial para aspirantes a socios de Twitch, decoradores de interiores.

QuadCast S.jpg

Si necesitas que tu configuración tenga un poco de factor sorpresa adicional, el QuadCast S tiene todas las excelentes características del QuadCast, pero también con iluminación RGB. ¿Tocar para silenciar, control de ganancia, cuatro patrones polares, accesorios de montaje en brazo que absorben los golpes e iluminación RGB de dos zonas? Eso es súper atractivo para los gamers que se vuelven profesionales en las plataformas de transmisión/streaming. Descarga el software NGENUITY para obtener una configuración de iluminación que amplifique tu marca personal y luego asegúrate de tenerla enmarcada antes de transmitir en vivo. ¡Golpe instantáneo de estilo deslumbrante!