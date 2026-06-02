China crea un "DNI" digital para robots humanoides y acelera el control sobre la industria

El sistema asignará un código único de 29 dígitos a cada robot para seguir su recorrido desde la fabricación hasta el reciclaje. La medida alcanza a más de 28.000 unidades y forma parte de la estrategia de Pekín para consolidar su liderazgo en robótica e inteligencia artificial.

China implementó un sistema de identificación digital para robots humanoides que permitirá rastrear cada unidad durante toda su vida útil. Más de 28.000 equipos ya cuentan con el nuevo registro.

China dio un nuevo paso en su estrategia para liderar el desarrollo global de robots humanoides. El Gobierno anunció la creación de un sistema nacional de identificación digital que funcionará como una especie de Documento Nacional de Identidad (DNI) para cada robot fabricado en el país, permitiendo rastrear su origen, características y recorrido durante toda su vida útil.

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La iniciativa fue presentada por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Incorporada (HEIS), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, y forma parte de un esquema regulatorio destinado a reforzar la seguridad, la supervisión y la gobernanza de una industria que crece a gran velocidad.

El nuevo sistema establece que cada robot humanoide deberá contar con un código único de 29 dígitos, una identificación digital obligatoria que permitirá conocer información detallada sobre cada unidad y realizar un seguimiento desde su fabricación hasta su eventual reciclaje.

El código diseñado por las autoridades chinas está compuesto por cuatro bloques numéricos con funciones específicas.

Los primeros dos dígitos identifican el país de origen del robot y permiten facilitar el seguimiento de operaciones internacionales y ventas transfronterizas.

Luego aparece un bloque de cuatro números destinado a identificar a la empresa fabricante.

Los siguientes seis dígitos corresponden al modelo específico del robot.

Finalmente, los últimos 17 números conforman un número de serie exclusivo para cada unidad, permitiendo una identificación individual precisa durante todo el ciclo de vida del equipo.

Según explicaron las autoridades chinas, el objetivo es crear una base de datos nacional capaz de registrar información vinculada a producción, mantenimiento, actualizaciones, comercialización y disposición final de cada robot humanoide.

Una industria estratégica para China

El lanzamiento del sistema ocurre en un momento de fuerte expansión del sector.

De acuerdo con datos de la consultora IDC citados por medios especializados chinos, el mercado global de robots humanoides registró un crecimiento del 508% durante el último año.

Las ventas mundiales alcanzaron aproximadamente 18.000 unidades y los fabricantes chinos se consolidaron entre los principales protagonistas de esa expansión gracias a una cadena industrial cada vez más integrada.

Las autoridades de Pekín consideran a la robótica humanoide como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo tecnológico nacional, junto con la inteligencia artificial, los semiconductores y la computación avanzada.

En ese contexto, la creación de un sistema de identificación unificado busca establecer estándares comunes para una industria que comienza a escalar rápidamente tanto en producción como en aplicaciones comerciales.

Más de 28.000 robots ya tienen identidad digital

Según informó la agencia estatal Xinhua, el sistema ya fue implementado por más de 100 fabricantes chinos.

Hasta el momento, más de 28.000 robots humanoides correspondientes a unos 200 modelos diferentes recibieron su identificación digital.

Yu Xiuming, vicepresidente del Instituto de Normalización de Tecnología Electrónica de China, explicó que la medida apunta a resolver desafíos vinculados con la seguridad, el control regulatorio y la futura integración masiva de robots en distintos sectores de la economía.

El funcionario señaló además que la trazabilidad completa permitirá mejorar los procesos de supervisión gubernamental y generar mayor confianza entre empresas, usuarios y organismos reguladores.

Unitree prepara su desembarco en la Bolsa

El anuncio también coincide con el creciente interés de los mercados financieros por las compañías vinculadas a la robótica humanoide.

Esta semana, Unitree Robotics, una de las firmas más conocidas del sector en China, recibió autorización de la Bolsa de Shanghái para avanzar con su salida al mercado.

La compañía planea captar alrededor de u$s610 millones mediante una oferta pública inicial.

Unitree ganó notoriedad internacional por las demostraciones públicas de sus robots humanoides y cuadrúpedos, incluyendo presentaciones realizadas durante la tradicional gala televisiva del Año Nuevo Lunar organizada por la cadena estatal CCTV.

La operación refleja el creciente interés de los inversores por un sector que muchos analistas consideran uno de los próximos grandes motores de crecimiento tecnológico global.

La apuesta de Pekín por la próxima revolución industrial

La creación de un sistema nacional de identificación para robots humanoides muestra hasta qué punto China busca anticiparse al crecimiento de esta industria.

Mientras gran parte del mundo todavía debate marcos regulatorios para la inteligencia artificial, Pekín ya comienza a desarrollar mecanismos específicos para gestionar una futura convivencia masiva entre personas y máquinas.

Con estándares propios, fabricantes en expansión y una fuerte inversión estatal, el país asiático busca consolidar una posición dominante en un mercado que promete convertirse en uno de los pilares de la próxima revolución tecnológica.