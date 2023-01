Videojuegos: estos son los lanzamientos más esperados de 2023

spiderman Gentileza: Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps

También, varios de estos juegos estaban pensados para ser lanzado tiempo antes y fueron retrasados hasta este año. En el mismo sentido, no sería extraño que algunos de estos títulos terminen no saliendo durante 2023.

10 de los videojuegos más esperados en 2023

Amored Core 6: Fires of Rubicon

armored core 6 Fromsoftware

Después de ganar el premio al Juego del Año con Elden Ring, todos tienen los ojos puestos en el próximo lanzamiento de Fromsoftware. Curiosamente, la compañía decidió volver a sus raíces con la primera franquicia exitosa que tuvieron: Armored Core.

Sus creadores confirmaron que esta saga de mechas (robots gigantes) contra jefes enormes estará influenciada por los juegos tipo "Souls", que la compañía perfeccionó la última década. Aun sin una fecha definida, el juego se espera para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, y Xbox Series X.

Diablo 4

diablo iv Blizzard

Casi tres años y medio después de haber sido anunciado, los fanáticos están ansiosos de por fin poder jugar la nueva entrada en el mundo de Diablo. Con la posibilidad de optar por cinco clases diferentes (Bárbaro, Hechicero, Druida, Pícaro y Nigromante), cientos de habilidades y un mundo enorme, los jugadores lucharán en un sistema que mezcla las mecánicas más apreciadas de Diablo 3 con la acción característica que marcó Diablo 2.

Diablo 4 saldrá a la venta el 6 de junio. Podrá conseguirse para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, y Xbox Series X.

Final Fantasy 16

Final Fantasy XVI Square Enix

Ser una de las franquicias de RPG (Role Playing Game) más populares del mundo (solo superada por Pokémon) asegura que toda la industria ponga el ojo en los próximos lanzamientos de Final Fantasy. Siete años después de la entrada anterior, Final Fantasy 16 lleva a los fanáticos de vuelta a un mundo de fantasía medieval, con una historia llena de intriga y guerra entre naciones.

El videojuego llegará el próximo 22 de junio. Será exclusivo de PlayStation 5 por, al menos, un año.

Hogwarts Legacy

hogwarts legacy harry potter Avalanche Software

El sueño de cualquier fanático de Harry Potter: un videojuego que te permita ser un alumno de Hogwarts, personalizando tu personaje, eligiendo tus clases, creando tu aventura desde cero con la posibilidad de explorar el mundo mágico a tu gusto y ritmo. Es una lástima que vaya a llegar cuando miles de fanáticos no quieren darle más ingresos a la autora de la saga, J.K. Rowling.

Al margen del posible boicot, Hogwarts Legacy promete ser este juego soñado. Situado en el siglo XIX, nuestro personaje podrá crear su propia aventura, al punto de decidir si será un mago del lado de los héroes o caera en las posibilidades de la oscuridad. Después de algunos retrasos, llegará a PS5, Windows PC, y Xbox Series X el 10 de febrero, PS4 y Xbox One el 4 de abril, y Nintendo Switch el 25 de julio.

Hollow Knight: Silksong

hollow knight silksong Team Cherry

En 2017, Hollow Knight arrasó en la industria de los videojuegos, volviéndose un juego independiente con el éxito de un gran blockbuster. Le dio peso a ese sector del universo gamer y se convirtió en un emblema.

Hace cuatro años ya que Team Cherry anunció que una expansión del juego ahora sería desarrollada como una secuela. Sin fecha definida, los fans saben que éste será el año donde, finalmente, puedan regresar a este metroidvania icónico.

Marvel's Spider-Man 2

spider-man 2 juego Insomniac Games

Los superhéroes no son los que mejor la pasan en el mundo gamer, salvo contadas excepciones (Batman con su saga Arkham). Insomniac Games demostró en 2018 que saben como se hace con su aclamado juego de Spider-Man

Después del spin-off Spider-Man: Miles Morales, la secuela del título original permitirá manejarlo tanto a él como al Hombre Araña original, Peter Parker. Como uno de los primeros títulos exclusivos para la próxima generación (PlayStation 5), va a ser muy interesante ver como el estudio renueva la propuesta en nuestra primavera.

Resident Evil 4 (Remake)

resident evil 4 remake PlayStation

Siguiendo la tendencia de recrear los clásicos juegos de Resident Evil, Capcom finalmente llegó a uno de los más icónicos de la franquicia: Resident Evil 4. La historia de Leon S. Kennedy rescatando a la hija del presidente de los Estados Unidos fue un símbolo de la era de PlayStation 2 y ahora se moderniza para las nuevas generaciones.

En su anuncio, Capcom aseguró que "re imaginaron la historia del juego mientras que mantuvieron la esencia de su dirección, modernizando los gráficos y actualizando los controles a los estándares de hoy". El título llegará el 24 de marzo a PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series S y Xbox Series X

Star Wars Jedi: Survivor

star wars juego jedi survivor Gentileza: EA Games

Durante décadas Star Wars estuvo falto de una clásica (y buena) aventura en tercera persona que te permitiera convertirte en el Jedi que todos desearon ser. Eso cambió en 2019 con el gran éxito de Respawn Entertainment: Star Wars Jedi: Fallen Order.

La historia de Cal Kestis, un Jedi sobreviviente a la purga que busca su lugar en esta nueva galaxia, recorrerá nuevos planteas y desafíos en Star Wars Jedi: Survivor. El título llegará a PlayStation 5, PC y Xbox Series X el próximo 17 de marzo.

Starfield

starfield Bethesda

Bethesda Game Studios viene prometiendo hace mucho su siguiente gran aventura al nivel de The Elder Scrolls o Fallout. A pesar de haber sido retrasado, las expectativas por Starfield no han caído y finalmente estamos cerca de poder jugarlo.

Todd Howard, director del juego, ya lo clasificó como Skyrim en el espacio. Un juego "sobre la esperanza, la humanidad compartida y la búsqueda de respuestas para los grandes misterios de la vida", sentenció". En él, van a poder explorar más de 1000 planetas diferentes, interactuar con distintas facciones y sumergirse en uno de los títulos más detallados que haya hecho el estudio.

Se espera que se lance en la primera mitad de este año para PC y Xbox Series X. Además estará disponible desde el primer día en el servicio de suscripción GamePass.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

zelda breath of the wild tears of the kingdom Nintendo

No es exagerado decir que The Legend of Zelda: Breath of The Wild cambió la industria de los videojuegos en 2017. Ahora, una expansión devenida en secuela, Tears of The Kingdom, buscará cargar esa mochila y ofrecer una nueva experiencia en uno de los mundos más amados para los usuarios de Nintendo Switch.

La clásica aventura de Link y Zelda tomará un camino oscuro, en un título que reutilizará lo creado en el juego anterior para expandirse sobre sus personajes y como cambia el mundo en el que viven. Llega a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo.