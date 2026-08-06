Rockstar confirma un nuevo tráiler del GTA 6: cuándo podrá verse en Netflix y YouTube

Tras haber batido récords en sus primeras semanas de preventa, GTA 6 aumenta la expectativa con la salida de un nuevo tráiler. El juego podrá ser descargado el 19 de noviembre de este año.

Rockstar mostrará un nuevo adelanto de GTA 6 antes de su lanzamiento. La compañía confirmó que estrenará un "video extendido" del videojuego, que podrá verse primero en Netflix y, horas más tarde, en los canales oficiales de la desarrolladora en YouTube. El anuncio llega luego de que la nueva edición de la mítica saga rompiera récords de preventa.

Según informó la compañía en un comunicado publicado este jueves, "Grand Theft Auto VI: un vistazo extendido" se estrenará el 27 de agosto a las 15 (hora del Este de EE.UU.) en Netflix. Más tarde, a las 21 , también estará disponible en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en el sitio web oficial de GTA 6.

Por su parte, Netflix describió la iniciativa como "una asociación pionera para estrenar un vistazo extendido a la próxima evolución de la innovadora serie Grand Theft Auto, Grand Theft Auto VI" .

La sinopsis oficial del juego sitúa la historia en Vice City , donde los protagonistas, Jason y Lucía , quedan atrapados en una conspiración que se extiende por todo el estado ficticio de Leonida.

Según la descripción publicada por Rockstar: “Vice City, EE. UU. Jason y Lucia siempre han sabido que las probabilidades están en su contra . Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”

La desarrolladora, propiedad de Take-Two Interactive, también lanzó la preventa del videojuego, con una edición estándar con un precio de u$s80, tanto en formato digital como físico. En este último caso, la caja incluirá un código de descarga en lugar de un disco.

En tanto, la Ultimate Edition cuesta u$s100 e incorporará contenido adicional, entre ellos vehículos, armas, atuendos y otros elementos exclusivos dentro del juego.

Rockstar también precisó que el lanzamiento inicial estará centrado en una experiencia para un solo jugador, ambientada en "la evolución más grande e inmersiva de la serie hasta la fecha". Por el momento, la empresa no informó la incorporación de un modo multijugador u online.

Antes de su lanzamiento oficial, el GTA 6 rompe récords de preventa

La expectativa por la llegada de GTA VI, tras más de 13 años de espera, ya comenzó a traducirse en cifras récord. Apenas durante su primera semana de preventa, el videojuego generó u$s180 millones en ingresos.

Los datos corresponden al informe Game Performance Monitor, elaborado por la consultora especializada Newzoo, y contemplan únicamente las compras realizadas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. Según la firma, se trata del mejor inicio de una campaña de preventa registrado hasta el momento.

Para proyectar el desempeño global, Newzoo tomó como referencia la distribución histórica de los jugadores de consola de GTA V, de los cuales cerca del 69% se concentran en esos seis mercados. Con ese criterio, los u$s180 millones obtenidos en la primera semana equivalen a aproximadamente u$s260 millones en preventas a nivel mundial.

A partir de esa base, la consultora elaboró distintos escenarios sobre el desempeño comercial del juego una vez que llegue al mercado. Sus estimaciones ubican a GTA VI entre u$s3.300 millones y u$s5.200 millones en ventas acumuladas al cierre de su primera semana de lanzamiento.

En el escenario central, esa facturación equivaldría a unas 51 millones de copias vendidas, considerando un precio promedio de u$s88 por unidad. Incluso bajo las proyecciones más conservadoras, Newzoo sostiene que el lanzamiento tendría un desempeño excepcional desde cualquier parámetro histórico.

Por su parte, otro informe del sector, elaborado por la firma Konvoy, proyecta ingresos de u$s7.600 millones durante los primeros 60 días posteriores al lanzamiento.