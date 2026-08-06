Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit y pagará Ganancias por primera vez en sus 77 años de historia

La compañía estatal aprobó su balance del último ejercicio con una ganancia neta de $238.000 millones, patrimonio neto positivo y un superávit operativo de u$s120,7 millones. No recibió aportes del Estado.

Después de décadas en las que su desempeño económico estuvo asociado a déficits recurrentes, subsidios estatales y debates políticos sobre su continuidad, Aerolíneas Argentinas acaba de sumar un nuevo capítulo a su historia financiera.

Según informó hoy el Gobierno, la asamblea de accionistas aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025 , que confirmó un superávit y un dato sin precedentes: la empresa deberá pagar Impuesto a las Ganancias por primera vez desde su fundación, hace 77 años .

Los estados contables reflejan una ganancia neta de $238.000 millones , resultado que llevará al CUIT de la empresa a tributar aproximadamente $6.000 millones por el impuesto nacional.

El balance también muestra otro dato simbólico para la compañía: el regreso al patrimonio neto positivo , que alcanzó $18.000 millones , algo que no ocurría desde hacía más de una década.

Según la empresa, esa recuperación fue posible gracias a los resultados positivos acumulados durante los dos últimos ejercicios y sin necesidad de aportes extraordinarios del Estado durante 2025.

En términos operativos, el balance definitivo arrojó un EBIT positivo de u$s120,7 millones, una mejora respecto de los u$s112,7 millones informados preliminarmente a comienzos de este año. La diferencia fue atribuida a los ajustes surgidos durante el proceso de auditoría.

La documentación aprobada fue revisada por la consultora internacional KPMG y también por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Segundo año consecutivo con cifras positivas

El resultado consolida una tendencia que comenzó en 2024, cuando Aerolíneas había registrado el primer ejercicio con resultado operativo positivo desde la reestatización de 2008.

Con el balance aprobado ahora, 2025 se convierte en el segundo año consecutivo con números favorables, algo que no tiene antecedentes en la etapa reciente de la compañía.

El cambio adquiere mayor relevancia al compararlo con el comportamiento histórico de la empresa. Según destacó la compañía en un comunicado, entre 2008 y 2023, Aerolíneas registró una pérdida operativa promedio cercana a u$s400 millones anuales y recibió más de u$s8.000 millones en transferencias directas del Estado para sostener su funcionamiento.

Durante 2025, en cambio, la empresa operó sin recibir fondos del Tesoro Nacional, un hecho que ya había sido anticipado a comienzos de año y que ahora quedó plasmado en los estados contables definitivos.

Otro de los indicadores que muestra el proceso de saneamiento financiero es la reducción de la deuda. De acuerdo con el balance, la compañía logró disminuir su deuda bancaria y financiera un 52%, hasta cerrar el ejercicio con un pasivo de u$s170,5 millones, en línea con la estrategia de reducción del endeudamiento que viene impulsando la actual administración.

El presidente de la compañía, Fabián Lombardo, sostuvo que los resultados "reflejan el impacto de una gestión enfocada en mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de Aerolíneas Argentinas".

Agregó que alcanzar un patrimonio neto positivo, cerrar el ejercicio sin asistencia del Tesoro y generar resultados que permitan avanzar con la renovación de la flota representan "hitos fundamentales" para el futuro de la empresa.

La mejora se reflejó en las operaciones

En el plano operativo, la aerolínea mantuvo un nivel de actividad similar al del año anterior. Durante 2025 realizó un promedio de 300 vuelos diarios, transportó más de 12,78 millones de pasajeros, registró un factor de ocupación del 83% y alcanzó un índice de cumplimiento operativo del 99,4%, mientras que el indicador de satisfacción de clientes (NPS) llegó a 55 puntos.

La mejora de los resultados financieros también sirve de respaldo para el plan de inversiones anunciado recientemente. Aerolíneas confirmó la incorporación de 20 nuevas aeronaves, entre ellas seis Airbus A330neo destinados a las rutas internacionales y catorce Boeing 737 MAX, que permitirán modernizar la flota de cabotaje y regional.

La renovación comprende aproximadamente un 25% de la flota total y cerca del 60% de los aviones de largo alcance, en el mayor programa de incorporación de aeronaves de la última década.

Las perspectivas para 2026 también apuntan a mantener la misma línea, es decir operar sin aportes del Estado. El presupuesto aprobado por el Ministerio de Economía proyecta nuevamente un resultado operativo positivo y no contempla transferencias corrientes del Tesoro Nacional para financiar la operación de la empresa.

El anuncio oficial de la aprobación del balance 2025 fue realizado conjuntamente por el titular de Aerolíneas Argentinas y el ministro de Economía Luis Caputo.

El jefe del Palacio de Hacienda destacó que Aerolíneas Argentinas “hoy deja de ser una carga para los contribuyentes y vuelve a generar valor. Este es el camino: equilibrio fiscal, eficiencia en la gestión y un Estado que cuide los recursos de los argentinos”.