Aseguran que Kit Connor será el nuevo Cíclope en el reinicio de "X-Men" de Marvel + Agregar ámbito en









El anuncio del casting llega después de que Marvel confirmará a la actriz Samara Weaving como la nueva Emma Frost.

Connor de 22 años sería el nuevo Cíclope.

Tras la noticia de que Samara Weaving era una de las candidatas para el papel de Emma Frost en la próxima película de X-Men, parece que Marvel Studios ya ha encontrado a su Scott Summers/Cíclope en el actor Kit Connor.

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De forma similar al caso de Weaving, donde el director Jake Schreier y el presidente de Marvel, Kevin Feige, se reunieron con varios candidatos, según fuentes citadas por diversos portales especializados, el estudio finalmente se decantó por Connor la semana pasada para convertirse en el último actor en ponerse en la piel del mutante líder de los X-Men.

La importancia de Cíclope en los X-Men Summers ha sido uno de los pilares de los cómics de los X-Men, apareciendo por primera vez en el número de 1963 de The X-Men, de Stan Lee y Jack Kirby. El personaje siempre ha sido considerado el capitán del equipo de mutantes, conocido principalmente por los poderosos rayos de energía que emite por los ojos y que controla mediante una visera y diversas gafas de sol.

El personaje ha sido interpretado anteriormente por dos actores: James Marsden, quien lo encarnó en tres películas de X-Men en la década de 2000, y Tye Sheridan, quien lo interpretó en varias películas de X-Men en la década de 2010. (Ya se ha confirmado que Marsden retomará el papel en la próxima película de Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre).

Este último acontecimiento sin duda entusiasmará a los fans de la franquicia, que llevan pidiendo a gritos una nueva película de X-Men desde que Disney adquirió 20th Century Fox y su catálogo en 2019. El universo de X-Men era, con diferencia, la propiedad intelectual de Marvel más popular y rentable que controlaba Fox, dando lugar a siete películas y a una exitosa franquicia derivada de Wolverine que produjo tres más.

El nuevo proyecto cobró impulso la primavera pasada cuando Schreier fue elegido para dirigirlo, seguido por Lee Sung Jin, creador de Beef, y Joanna Calo, cocreadora de The Bear, contratadas para escribir el guion . La carrera de Connor ha ido en ascenso desde su memorable papel en la serie de Netflix Heartstopper, personaje que recientemente retomó en la película derivada Heartstopper Forever. Posteriormente, llamó la atención del director Alex Garland, quien lo incluyó en el reparto de su película bélica de A24, Warfare, así como en la próxima adaptación del videojuego Elden Ring.

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