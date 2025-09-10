Spotify lanza audio sin pérdidas para usuarios Premium sin costo extra







La plataforma de streaming de música permite ahora disfrutar de sus canciones en calidad superior, sumándose a la tendencia de ofrecer sonido de alta fidelidad que ya incorporaron competidores como Apple Music y Tidal.

Spotify sumó a su plan Premium la reproducción en calidad sin pérdidas, poniéndose a la par de Apple Music y otros competidores que ya ofrecían esta opción.

Spotify comenzó a desplegar para sus usuarios Premium la función de audio sin pérdidas, conocida como “lossless”, que garantiza una reproducción más fiel al sonido original de las canciones. La medida convierte a la aplicación en uno de los últimos grandes servicios de música en línea en ofrecer esta mejora, luego de años de pedidos de la comunidad de usuarios exigentes que comparaban la calidad de Spotify con la de otros servicios como Tidal, Qobuz o Amazon Music.

Según la compañía, esta actualización no implica un costo adicional para quienes ya pagan la suscripción Premium, más allá de la actualización general de tarifas prevista para octubre. El despliegue será gradual y abarcará más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, España y Australia. En algunos mercados la función ya está disponible, mientras que en otros los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando puedan activarla.

spotify La nueva modalidad utiliza el formato FLAC con resoluciones de hasta 24-bit/44,1 kHz, lo que permite escuchar música con mayor fidelidad y detalle. Spotify

Qué significa audio sin pérdidas y cómo mejora la experiencia El audio sin pérdidas permite escuchar música sin la compresión que reduce la calidad de los archivos estándar, manteniendo los matices y detalles de la grabación original. Spotify lo implementa usando el formato FLAC, con resoluciones de hasta 24-bit/44,1 kHz, lo que aporta mayor profundidad y fidelidad al sonido.

Este avance es especialmente valorado por audiófilos y usuarios con equipos de alta gama, aunque los expertos aclaran que la diferencia en resoluciones muy altas solo es perceptible con dispositivos especializados y oídos entrenados.

Cómo activar la función en tus dispositivos Una vez que la función esté disponible, los usuarios recibirán una notificación en la app. Para habilitarla manualmente: Acceder al perfil desde la esquina superior izquierda y entrar en Configuración .

. Seleccionar la sección de Calidad de audio .

. Activar la opción de transmisión sin pérdidas para WiFi, datos móviles y descargas.

para WiFi, datos móviles y descargas. Ajustar la calidad según el consumo de datos deseado. La función está disponible no solo en teléfonos y tablets, sino también en computadoras y dispositivos compatibles con Spotify Connect, como altavoces y auriculares de marcas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser. Por el momento, cada dispositivo debe configurarse de manera independiente, ya que los ajustes no se sincronizan automáticamente entre plataformas. Limitaciones a tener en cuenta A pesar de la mejora, la reproducción sin pérdidas tiene algunas restricciones. El Bluetooth estándar no permite transmitir audio FLAC sin compresión, por lo que Spotify recomienda utilizar auriculares con cable o altavoces conectados vía WiFi. Además, los archivos sin pérdida ocupan más espacio y pueden tardar unos segundos adicionales en cargarse al reproducirlos por primera vez, aunque luego la reproducción es fluida. Otra limitación es que, aunque el catálogo de la plataforma supera los 100 millones de canciones, la función de audio sin pérdidas no abarca la totalidad de las pistas, y algunas seguirán disponibles únicamente en versión comprimida.

