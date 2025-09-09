La nueva Inteligencia Artificial que detecta si se usó otra IA en un documento: cómo funciona







Descubrí una plataforma con la que podrás descubrir si un texto fue plagiado o hecho con esta herramienta de tecnología.

Gracias a esta herrmienta, los profesores podrán detectar el uso de IA en trabajos fácilmente.

El uso de Inteligencia Artificial en las escuelas es un enorme problema debido a que muchos estudiantes aprovechan esta herramienta para realizar sus actividades sin esfuerzo, algo que no siempre es fácil de detectar. Sin embargo, existen muchas plataformas que pueden ayudar a esto, como Winston AI, que cuenta con un 99.98% de precisión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta plataforma tiene la capacidad de detectar si se utilizaron herramientas como ChatGPT, Gemini, GPT4 y muchas más en la realización de trabajos. Sin embargo, esta no es su única funcionalidad, ya que también es especialmente útil para escritores y para editores.

Cómo funciona Winston AI, la plataforma que detecta el uso de IA Winston AI

La función principal de Winston AI es descubrir si un escrito fue hecho con IA. Al introducir el texto que se desea comprobar, la plataforma muestra una escala de cuánta posibilidad hay de que se haya escrito con inteligencia artificial. Este evaluará oración por oración y generará un informe con todos los datos ofrecidos.

Por otro lado, Winston AI es una herramienta especialmente ideal para detectar si hubo plagio de diversos contenidos, mientras que también muestra de dónde se copió la información. Esto ayudará a optimizar tiempo y recursos a los editores, al mismo tiempo que ayuda a mejorar textos gracias a la optimización con lenguaje SEO.

Además, con esta plataforma, los escritores también podrán mejorar sus borradores. Pero al priorizar siempre el toque humano y personal, la IA mantiene la calidad de contenido sin perder la supervisión humana. Gracias a esta herramienta, aumentarán la eficacia de los textos y su originalidad sin dejar de lado lo orgánico.

Temas Inteligencia Artificial