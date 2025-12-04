La edición 2025 del Spotify Wrapped ya está dando qué hablar en Argentina porque es la oportunidad del año para mirar qué fue lo que más sonó en cada rincón del país. Según los datos que se conocieron, algunos artistas locales lograron colarse en los puestos más altos del ranking.
Spotify reveló cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados en 2025
El informe anual de la plataforma confirma a Bad Bunny en la cima global, ¿pero quiénes fueron los músicos nacionales que llegaron al top?
-
Bad Bunny supera a Taylor Swift y vuelve a ser el artista más escuchado de Spotify 2025
-
Spotify Wrapped 2025: cuándo estará disponible el resúmen musical del año y cómo verlo
Para muchos, el Wrapped funciona como un repaso nostálgico, ya que te muestra qué escuchaste en los últimos 12 meses, cuánto, cuándo, y hasta te dibuja una especie de perfil sonoro. Otros lo toman como una radiografía del gusto popular, más allá de géneros.
Ranking Spotify: los artistas argentinos más escuchados
Según el informe que publicó Spotify, el top del año en Argentina quedó encabezado por Bad Bunny, quien repitió su liderazgo no solo a nivel mundial sino también en el país. Justo detrás, como figura local más destacada, apareció Un Poco de Ruido, una agrupación nacional que combinó cumbia, trap y otros géneros, y logró captar una parte importante del público.
Completan los puestos más altos del ranking nombres como Duki, Q’ Lokura, Emilia, Milo J, Luck Ra, y María Becerra, una mezcla de artistas del trap, pop urbano y cumbia que dominan las playlists argentinas.
Cómo ver tu Spotify Wrapped, paso a paso
- Antes de empezar, es necesario contar con la última versión de Spotify en iOS o Android. Si no está actualizada, el resumen no aparecerá.
- Abrí la app. Lo más habitual es que aparezca un aviso en pantalla invitándote a ver tu Wrapped. Si no aparece, podés entrar directamente desde el navegador en spotify.com/wrapped. En algunos casos, la plataforma ofrece un código QR que te lleva a la presentación.
- Desde este año, el usuario ya no está obligado a ver las “stories” de forma lineal. Ahora se puede pausar, retroceder, adelantar y saltar diapositivas, lo que hace la experiencia mucho más cómoda. Allí vas a encontrar:
-
Cantidad de minutos escuchados en 2025
Tus géneros predominantes y un ranking personalizado
-
Tu “edad musical” según tus canciones más frecuentes
Número total de canciones reproducidas y Top 5 del año
Álbumes más escuchados
Cantidad de artistas reproducidos
"Club de escucha" al que pertenecés
Mensajes exclusivos de tus artistas o podcasters favoritos
Cada diapositiva cuenta con opciones directas para subir los resultados a redes sociales o guardarlos en tu dispositivo.
Dejá tu comentario