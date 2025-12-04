Spotify reveló cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados en 2025 + Seguir en









El informe anual de la plataforma confirma a Bad Bunny en la cima global, ¿pero quiénes fueron los músicos nacionales que llegaron al top?

Spotify presentó a los artistas más escuchados en 2025, además de los rankings personales.

La edición 2025 del Spotify Wrapped ya está dando qué hablar en Argentina porque es la oportunidad del año para mirar qué fue lo que más sonó en cada rincón del país. Según los datos que se conocieron, algunos artistas locales lograron colarse en los puestos más altos del ranking.

Para muchos, el Wrapped funciona como un repaso nostálgico, ya que te muestra qué escuchaste en los últimos 12 meses, cuánto, cuándo, y hasta te dibuja una especie de perfil sonoro. Otros lo toman como una radiografía del gusto popular, más allá de géneros.

primavera musica Ranking Spotify: los artistas argentinos más escuchados Según el informe que publicó Spotify, el top del año en Argentina quedó encabezado por Bad Bunny, quien repitió su liderazgo no solo a nivel mundial sino también en el país. Justo detrás, como figura local más destacada, apareció Un Poco de Ruido, una agrupación nacional que combinó cumbia, trap y otros géneros, y logró captar una parte importante del público.

Completan los puestos más altos del ranking nombres como Duki, Q’ Lokura, Emilia, Milo J, Luck Ra, y María Becerra, una mezcla de artistas del trap, pop urbano y cumbia que dominan las playlists argentinas.

spotify wrapped1 Cómo ver tu Spotify Wrapped, paso a paso Antes de empezar, es necesario contar con la última versión de Spotify en iOS o Android. Si no está actualizada, el resumen no aparecerá. Abrí la app. Lo más habitual es que aparezca un aviso en pantalla invitándote a ver tu Wrapped. Si no aparece, podés entrar directamente desde el navegador en spotify.com/wrapped. En algunos casos, la plataforma ofrece un código QR que te lleva a la presentación. Desde este año, el usuario ya no está obligado a ver las “stories” de forma lineal. Ahora se puede pausar, retroceder, adelantar y saltar diapositivas, lo que hace la experiencia mucho más cómoda. Allí vas a encontrar: Cantidad de minutos escuchados en 2025

Tus géneros predominantes y un ranking personalizado

Tu “edad musical” según tus canciones más frecuentes

Número total de canciones reproducidas y Top 5 del año

Álbumes más escuchados

Cantidad de artistas reproducidos

"Club de escucha" al que pertenecés

Mensajes exclusivos de tus artistas o podcasters favoritos Cada diapositiva cuenta con opciones directas para subir los resultados a redes sociales o guardarlos en tu dispositivo.

