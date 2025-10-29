Starlink en Argentina: el dispositivo complementario que ayudará a tener conexión en cualquier parte del hogar







Este artefacto complementa al kit de hardware de la compañía, que incluye la antena satelital y el router principal.

El Plan Residencial de Starlink incluye el router Gen 3.

Muchas veces, la conexión a internet en las distintas partes del hogar no es la misma, ya sea por lejanía del router o baja señal. Es por ello que Starlink, la compañía de internet de Elon Musk, ofrece el router Gen 3, un dispositivo con el que la velocidad de conexión podrá mantenerse estable en cualquier parte de la casa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Starlink ofrece dos planes de conexión para distintas ocasiones. En primer lugar se encuentra el Plan Residencial, diseñado para instalar en hogares y establecimientos. Por otro lado, está el Plan Itinerante, que cuenta con una antena portátil, ya que se utiliza en casos de viajes en ruta.

Router Starlink Movistar movilidad Starlink: Para qué sirve el router Gen 3 El router en malla Gen 3 es un dispositivo complementario que se conecta al router original de Starlink. Este se puede colocar en cualquier habitación de la casa y proporcionará la misma calidad y rendimiento que ofrece el artefacto original, ya que amplía el alcance del wifi a todas las habitaciones.

Para poder incorporarlos en el hogar, se deberán colocar en espacios entre los puntos de conexión débil y el router principal. De esta manera, se eliminan las interferencias inalámbricas de las paredes o los muebles, lo que proporciona una conexión estable y rápida.

Starlink celulares.jpg X Costos del router Gen 3 en octubre 2025 El router Gen 3 tiene un costo total de $175.000 y se puede comprar a través de la página web de Starlink en caso de contratar el servicio Residencial. El plan de conexión original tiene un valor de $56.100 al mes, mientras que el Lite, que ofrece una menor cantidad de datos, cuesta $38.000.

Al mismo tiempo, este plan incluye el kit de hardware, en el que se encuentra la antena satelital. La versión de tamaño original equivale a $499.999, mientras que el kit mini, de menor tamaño, tiene un costo de $189.000. Por otro lado, al comprar por la página oficial de la compañía, el costo de envío es de $24.400.

Temas Starlink