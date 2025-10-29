Caída masiva de Microsoft Azure afecta a miles de usuarios







La empresa lo anunció a través de la red social X a una semana del colapso de AWS.

La plataforma de X se vio repleta de comentarios y preguntas respecto al tema.

Microsoft Azure, la plataforma de computación en la nube que ofrece más de 200 productos y servicios, como computación, análisis, almacenamiento y redes. Y que, además permite a las empresas desarrollar y administrar aplicaciones en una red global, sufrió una caída masiva este miércoles.

De acuerdo al sitio especializado Downdetector, se registraron más de 4.000 reportes de fallas en EEUU, Europa y América Latina. Los problemas incluyeron errores de conexión en Microsoft 365, Xbox Cloud Gaming, Intune, Minecraft, Sea of Thieves y múltiples servicios empresariales que dependen de la infraestructura de Azure.

Lo que ocurría es que, al intentar acceder a la web principal de la plataforma, muchos usuarios se encontraron con tiempos de carga prolongados y mensajes de error que impiden el ingreso. También, se vieron registros de imposibilidad para comprar en la Microsoft Store, acceder a OneDrive, o usar aplicaciones integradas con Copilot y Azure AI. Lo que confirma que el problema afecta tanto a usuarios corporativos como a la propia página oficial de Microsoft.

La plataforma de X se vio repleta de comentarios y preguntas respecto al tema. Debido a esto, el quipo técnico detrás de Azure estaría trabajando para restablecer la conectividad global y ellos mismos confirmaron a través de la aplicación que continúan investigando la causa del fallo: "Estamos investigando un problema que afecta a los servicios de Azure Front Door. Los clientes podrían experimentar fallos intermitentes en las solicitudes o latencia. En breve se publicarán actualizaciones".

Hasta el momento, no se informó el tiempo estimado de recuperación y tampoco se precisó la causa raíz del incidente, aunque especialistas señalaron posibles problemas en los sistemas DNS o en el enrutamiento de Azure Front Door, responsable de gestionar peticiones a nivel global.

Qué es Microsoft Azure y cómo funciona Azure Front Door es la puerta de entrada de la nube de Microsoft, encargada de distribuir el tráfico y mantener la disponibilidad de millones de sitios y aplicaciones. Además, es el segundo proveedor mundial de infraestructura en la nube, detrás de Amazon Web Services, con una cuota de mercado cercana al 23%. Abarca desde plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT, hasta servicios de bancos y gobiernos. Respecto a cómo funciona, los usuarios pueden crear, implementar y administrar aplicaciones escalables utilizando modelos como infraestructura como servicio o plataforma como servicio, pagando por lo que usan.

