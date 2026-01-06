Starlink ofrece un mes de internet gratis: quiénes pueden acceder y cómo activarlo + Seguir en









El paso a paso para adquirir el servicio que permite tener conectividad en cualquier punto del país.

La empresa ofrece planes de internet fijos y móviles, de acuerdo a las necesidades del usuario.

Starlink -la empresa de conectividad satelital impulsada por Elon Musk- lanzó una promoción que permite probar su servicio de internet sin costo durante 30 días. La iniciativa está orientada a personas que aún no están afiliadas y buscan una alternativa a las redes tradicionales, especialmente en zonas donde la conectividad es limitada o inestable.

La propuesta consiste en una prueba gratuita completa, sin necesidad de abonar la suscripción mensual durante el primer mes. Durante ese período, los usuarios acceden al servicio bajo las mismas condiciones que un plan pago, lo que permite evaluar el rendimiento real de la red antes de tomar una decisión definitiva.

starlink.webp Qué incluye la prueba gratuita de Starlink El período promocional brinda acceso pleno a la red satelital de Starlink, con posibilidad de:

Navegar por Internet

Realizar videollamadas

Utilizar plataformas de streaming

Conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo El uso -ilimitado durante los 30 días- se encuentra sujeto a las políticas de uso justo de la compañía.

Las prestaciones ofrecidas respetan los parámetros habituales del servicio: velocidad, ancho de banda y cobertura dependen de la ubicación geográfica del usuario y de la disponibilidad local. Finalizada la prueba, cada persona puede optar por continuar con el servicio pago o cancelar la suscripción sin inconvenientes.

starlink apple Paso a paso: cómo activar el mes gratis de internet satelital Para acceder a la promoción, el proceso se realiza de forma online y en pocos pasos: Ingresar al sitio web oficial de Starlink.

Seleccionar la opción de “Prueba de 30 días” disponible para nuevos usuarios.

Cargar la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar cobertura.

Elegir “Pedir ahora” y completar los datos solicitados para crear la cuenta. Antes de finalizar el registro, es clave confirmar que la zona de residencia cuente con cobertura activa, a través del mapa interactivo de Starlink.