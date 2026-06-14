Taiwán, el aliado tecnológico que puede ayudar a defender la industria argentina

Frente al dumping chino y a la expansión económica del Partido Comunista Chino, Argentina necesita defender su producción sin aislarse del mundo. Taiwán puede ser un socio estratégico para modernizar empresas, incorporar tecnología y construir cadenas de suministro confiables.

Taiwán aparece como un posible aliado estratégico para modernizar la industria argentina y reducir la dependencia tecnológica de China.

Una pyme argentina no compite solamente contra otra empresa. Muchas veces compite contra el poder industrial, financiero y político del Partido Comunista Chino . El dumping chino no es una abstracción económica. Es el resultado de subsidios, créditos dirigidos, sobreproducción y respaldo estatal a empresas que luego desembarcan en mercados abiertos con precios que la producción nacional difícilmente puede enfrentar en condiciones normales.

Cuando una fábrica argentina cierra frente a esa competencia desigual, no desaparece solamente una empresa. Se pierden empleo, proveedores, conocimiento, capacidad tecnológica y poder nacional . La respuesta no puede ser encerrarnos en una economía protegida y atrasada. Pero tampoco puede consistir en abrir indiscriminadamente el mercado y esperar que una pyme argentina sobreviva frente a la maquinaria industrial china.

Argentina necesita defender su industria mientras la moderniza, incorporando tecnología, inversión y acceso a cadenas globales de valor confiables . En ese camino, Taiwán puede convertirse en un aliado estratégico.

China y Taiwán tienen dos modelos profundamente diferentes. El Partido Comunista Chino utiliza el comercio como una herramienta de poder. Protege su industria, dirige el crédito y planifica sectores estratégicos. Taiwán, en cambio, construyó su desarrollo sobre la educación, la innovación, la formación de talento y la inversión tecnológica. Su crecimiento se explica por la calidad de su ecosistema productivo y su capacidad para transformar conocimiento en tecnología. China exporta dependencia. Taiwán exporta capacidad. Son dos formas opuestas de relacionar tecnología, industria y poder.

La inteligencia artificial suele presentarse como una competencia entre algoritmos y modelos de lenguaje. Pero detrás de cada plataforma y sistema de automatización existe una estructura material: energía, semiconductores, servidores, centros de datos e infraestructura industrial .

Taiwán tiene una arquitectura que permite comprender que la IA no es solamente software. Es industria, educación, energía, seguridad y poder nacional. Su posición es decisiva en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Estados Unidos conserva ventajas en diseño de chips, mercados de capitales, plataformas digitales, computación en la nube y desarrollo de modelos de IA.

Taiwán le aporta fabricación avanzada, integración de sistemas y una red tecnológica especializada. Eso constituye una arquitectura construida durante décadas sobre capacidades complementarias. La competencia por la IA no será definida solamente por quién desarrolle el modelo más poderoso, sino por quién controle el sistema completo: energía, chips, infraestructura, datos, aplicaciones y capacidad industrial. También será una disputa entre modelos políticos.

Una tecnología desarrollada en una democracia libre con contrapesos no representa el mismo modelo de sociedad que una tecnología construida por un Estado de partido único. China no busca solo vender tecnología, sino establecer dependencias para ganar influencia política. Quien controla los datos, las telecomunicaciones, los puertos y la infraestructura digital adquiere capacidad de presión sobre las decisiones soberanas.

Taiwán como aliado industrial

El desafío argentino no consiste en elegir entre proteccionismo y apertura, sino en transformar una industria rezagada en una moderna, exportadora y competitiva. La producción argentina debe enfrentar presión impositiva, costos logísticos, falta de financiamiento, inestabilidad macroeconómica e infraestructura insuficiente. Colocar a una pyme local frente a productos chinos subsidiados y afirmar que el mercado decidirá no es liberalismo. Es ingenuidad estratégica.

Una cooperación inteligente con Taiwán podría ser la clave. Con catalizadores en electrónica, automatización, robótica, IA aplicada, maquinaria de precisión, agrotecnología, salud digital, ciberseguridad, drones y modernización de pymes. Argentina posee energía, minerales críticos, talento científico, capacidad agroindustrial, universidades y recursos humanos.

Taiwán posee capital productivo, conocimiento industrial, tecnología y acceso a algunas de las cadenas de valor más avanzadas del mundo. No se trataría de reemplazar importaciones chinas por taiwanesas, sino de producir juntos. La meta debe ser atraer inversiones e incorporar proveedores argentinos a cadenas internacionales.

Además, Taiwán es una de las expresiones más avanzadas de democracia, innovación y libertad en Asia. Impulsa cadenas de suministro transparentes y confiables, menos dependientes de sistemas políticos cerrados. Una cadena estratégica no puede considerarse segura cuando depende de un régimen que utiliza amenazas militares como instrumentos de política exterior. El proveedor más barato no siempre es el más conveniente.

Un diálogo necesario

Argentina mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero eso no impide desarrollar vínculos con Taiwán. Numerosos países que reconocen diplomáticamente a Beijing mantienen relaciones sustantivas con Taipéi porque comprenden su valor estratégico.

Argentina también debe hacerlo. Nuestro interés nacional debería ser defender la industria, diversificar cadenas de suministro, acceder a tecnología confiable y preservar nuestra libertad de decisión. El intercambio con China puede producir beneficios inmediatos, pero también reproduce dependencia y debilita capacidades industriales.

Taiwán ofrece otra posibilidad: cooperación tecnológica y modernización productiva. Por eso resulta necesario abrir un diálogo concreto entre las autoridades del Gobierno argentino y de Taiwán, acompañado por cámaras industriales, universidades y centros tecnológicos.

Ese diálogo debería concentrarse en sectores donde Argentina necesita modernizar su capacidad productiva. Eso implicaría atraer inversión, transferir conocimiento, formar recursos humanos y producir conjuntamente. La construcción de ese vínculo también puede avanzar mediante la diplomacia ciudadana: cámaras empresariales, universidades, centros tecnológicos, gobiernos locales, expertos y organizaciones de la sociedad civil. No se trata de representar intereses extranjeros. Se trata de construir alianzas internacionales que fortalezcan la producción, la tecnología y la soberanía argentina.