Sin título universitario ni millonarios presupuestos: el joven que creó un auto volador antes que Tesla

Un inventor indio desarrolló un prototipo eléctrico de movilidad aérea y logró completar una primera prueba de vuelo.

Hace más de diez años, en una región montañosa del norte de India, un joven empezó a trabajar en una idea revolucionaria que muchos pensaban que solo podría ser lograda por las grandes automotrices, con laboratorios enormes y presupuestos millonarios .

El proyecto avanzó entre pruebas, mucho aprendizaje autodidacta y recursos limitados hasta alcanzar un punto bisagra en 2026, cuando el prototipo consiguió despegar frente a las autoridades y vecinos de la zona.

El protagonista es Ravi Tamta , un inventor oriundo del distrito de Almora, en el estado de Uttarakhand. Durante 13 años, Tamta se formó por su cuenta en temas como tecnología, mecánica y vuelo, combinando recursos disponibles en internet con experiencias prácticas.

Ravi Tamta desarrolló el HAPIDA SKYNeX tras formarse de manera autodidacta durante más de una década.

Ese proceso terminó dando forma al HAPIDA SKYNeX , un prototipo eléctrico desarrollado a través de su empresa, Hapida Sky Private Limited. El vehículo hizo una primera prueba pública de vuelo en agosto de 2026 en Almora . Durante la demostración, el auto consiguió elevarse durante un minuto bajo supervisión de autoridades locales.

El SKYNeX está pensado como un vehículo aéreo personal de una sola plaza . Su desarrollo todavía se encuentra en una etapa temprana y el propio proyecto debe superar más ensayos, mejoras técnicas y procesos regulatorios antes de pensar en un uso comercial.

El prototipo usa tecnología eléctrica y un sistema pensado para despegar sin una pista tradicional. Gentileza - @ravi_tamta3

¿Cómo funciona el prototipo que desafía a los gigantes de la industria automotriz?

El HAPIDA SKYNeX usa una arquitectura similar a la de un dron multirrotor. Cuenta con varios motores eléctricos y hélices que le permiten generar la sustentación necesaria para despegar y aterrizar de manera vertical, lo que significa que no necesita una pista extensa para operar. Entre sus características principales aparecen:

propulsión completamente eléctrica

configuración de una sola plaza

despegue y aterrizaje vertical

estructura multirrotor

funcionamiento basado en tecnología derivada de drones

La ventaja principal buscada es poder operar en zonas donde los caminos son largos, sinuosos o difíciles de atravesar. El prototipo probado en 2026 todavía está enfocado en validar aspectos básicos como estabilidad, elevación y control.

Los detalles técnicos como la autonomía real, capacidad de batería, velocidad máxima, tiempo de carga y carga útil definitiva todavía no fueron divulgados públicamente. Por eso, por ahora se trata de un demostrador tecnológico y no de un auto listo para transportar pasajeros de forma diaria.

Las condiciones de las zonas montañosas de India fueron una de las principales inspiraciones del proyecto. Gentileza - Hapida Skynex

De las montañas de la India a los cielos: la historia detrás del proyecto

Tamta creció en Kaflikhan, una localidad de Almora ubicada en una zona montañosa donde recorrer distancias cortas por carretera puede demandar mucho tiempo. De hecho, un trayecto de alrededor de 40 kilómetros puede llevar 90 minutos debido a las curvas y desniveles del terreno.

Ese contexto lo llevó a pensar en una alternativa capaz de acortar los tiempos de viaje sin tener que depender de rutas convencionales. El objetivo del proyecto apunta a zonas rurales y montañosas, donde un auto con despegue vertical podría usarse en el futuro para movilidad personal o situaciones de emergencia.

Pero el SKYNeX no fue su primera experiencia como inventor, ya que antes había trabajado en otros desarrollos de dispositivos para generar energía, asistencia para personas con discapacidad visual y herramientas para uso diario. Su padre, Harish Ram Tamta, también estuvo vinculado a trabajos mecánicos y acompañó distintas etapas del proyecto.

El vuelo de agosto de 2026 convirtió al HAPIDA SKYNeX en una de las iniciativas de movilidad aérea personal más llamativas que nacieron fuera de los grandes centros tecnológicos de India, pero el desafío recién empieza. Para pasar de una prueba de vuelo a un producto comercial, Tamta todavía va a tener que demostrar autonomía, seguridad, confiabilidad y cumplir con las regulaciones necesarias para transportar personas.