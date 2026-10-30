¿Cómo manejar el Tesla Roadster que vuela? El videojuego gratuito que lo hace posible

Un desarrollador se inspiró en las acrobacias del nuevo deportivo eléctrico para crear un desafío que se puede probar desde cualquier navegador.

Un videojuego inspirado en el nuevo Tesla Roadster permite probar sus maniobras desde la pantalla.

Tesla volvió a llamar la atención con el Roadster después de mostrar una versión capaz de despegar, girar en el aire y hasta usar propulsores para llevar a cabo distintas maniobras.

Aunque el vehículo real todavía apunta a entrar en producción recién en 2028, una alternativa virtual permite que los ansiosos prueben desde ahora algunas de esas acrobacias sin tener que reservar el auto ni esperar su llegada al mercado.

El juego se llama Roadflip y fue creado por Niko Draca, un ingeniero de software de Shopify. La propuesta nació después de la presentación del nuevo Tesla Roadster y se basa en las maniobras aéreas que la compañía mostró durante su demostración.

Draca resumió la idea como una especie de "Tony Hawk, pero con un Roadster" , refiriéndose a la saga de videojuegos de skate. La dinámica planteada es que el jugador debe acelerar hasta una enorme rampa, lanzar el auto por el aire y completar la mayor cantidad posible de giros antes de volver al piso, sumando puntos con vueltas verticales, giros horizontales, tiempo en el aire, distancia recorrida y velocidad de lanzamiento.

Roadflip es gratuito y funciona directamente desde un navegador web. El juego está disponible en roadflip.lol y puede usarse tanto desde una computadora como desde dispositivos con controles táctiles.

Los controles principales en computadora son muy simples, el jugador debe mantener presionada la tecla Enter para tomar impulso sobre la rampa y soltarla para lanzar el vehículo. Una vez en el aire las flechas permiten controlar los giros, la barra espaciadora activa los propulsores, los propulsores ayudan a frenar la rotación y preparar el aterrizaje.

Cuanto más tiempo se mantenga el impulso inicial, mayor será la velocidad con la que el Roadster sale disparado. El juego también incluye un pequeño tutorial antes del primer intento para explicar la secuencia.

Los saltos y aterrizajes forman parte de una mecánica pensada para poner a prueba la precisión del jugador. Gentileza - Tesla

Acrobacias y explosiones: por qué es casi imposible aterrizar sin chocar

La parte más difícil llega después del salto, ya que no alcanza con completar varias vueltas en el aire, el jugador debe calcular el momento exacto para detener la rotación y usar los propulsores antes de tocar el piso.

Si el auto aterriza con mucho ángulo o velocidad, termina destruido y la partida se corta. El propio Draca reconoció que lograr un aterrizaje limpio no es algo fácil, por lo que convirtió los choques y explosiones en una parte de la experiencia.

El sistema de propulsores está inspirado en la demostración que Tesla hizo con el nuevo Roadster. Durante aquella presentación, el prototipo usó un sistema de succión para recorrer una rampa invertida, giró en el aire y usó propulsores para volver al piso. Tesla también mostró al vehículo saltando sobre otros modelos de la compañía.

Hasta que el Roadster llegue finalmente a producción, el juego ofrece una forma gratuita de experimentar desde la pantalla una de las características más llamativas que Tesla promete para su próximo deportivo eléctrico.