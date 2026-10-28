No es un auto eléctrico: la nueva apuesta de Tesla que sorprende al mundo

La compañía puso en marcha una línea de producción en California para desarrollar su nuevo modelo. Aunque proyecta fabricar miles de unidades por semana, todavía enfrenta desafíos técnicos antes de llevarlo a las fábricas y los hogares.

Tesla comenzó a fabricar sus robots humanoides Optimus en su planta de Fremont, California , en un movimiento que representa un nuevo paso en la estrategia de Elon Musk para ampliar los negocios de la compañía más allá de los automóviles eléctricos. Sin embargo, el inicio de la producción no significa que estas máquinas estén listas para comercializarse ni que puedan realizar tareas complejas de manera completamente autónoma.

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La novedad fue comunicada durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2026 , cuando la empresa confirmó que puso en funcionamiento una línea destinada a producir las primeras unidades con estándares industriales.

Según explicó Tesla , los robots que salen de estas instalaciones constituyen una etapa más avanzada del desarrollo de Optimus, aunque todavía será necesario introducir modificaciones tanto en su diseño como en los procesos de fabricación.

El objetivo de la compañía es convertir a los robots humanoides en uno de los pilares de su negocio , con aplicaciones que podrían extenderse desde las líneas de montaje hasta las tareas domésticas.

Musk reconoció que el proceso será complejo debido a las características de un producto que todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo industrial.

Entre las metas de largo plazo figura alcanzar una capacidad de 20.000 robots semanales, una cifra que implicaría superar el millón de unidades anuales si ese ritmo pudiera sostenerse durante todo un año.

No obstante, el empresario advirtió que alcanzar semejante volumen requerirá al menos un año de trabajo y que todavía existen dificultades técnicas por resolver. Por el momento, Tesla no informó cuántos robots produjo efectivamente en Fremont.

Qué tareas podrán realizar los robots Optimus

La primera etapa de utilización estará enfocada en actividades industriales, especialmente aquellas que requieren movimientos repetitivos, traslado de materiales o manipulación de objetos.

La intención es que Optimus pueda participar en procesos de fabricación, colaborar en tareas logísticas y asumir determinadas operaciones que resultan físicamente exigentes o riesgosas para los trabajadores.

En una fábrica, donde los movimientos y las condiciones de trabajo suelen estar más controlados, los robots podrían encontrar un entorno adecuado para comenzar a desarrollar estas funciones.

La compañía considera que estas máquinas podrían contribuir a mejorar la productividad y reducir determinados costos operativos, aunque su incorporación también plantea interrogantes sobre la transformación del empleo y la convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados.

Según explicó Tesla, los robots que salen de estas instalaciones constituyen una etapa más avanzada del desarrollo de Optimus, aunque todavía será necesario introducir modificaciones tanto en su diseño como en los procesos de fabricación.

El desafío será demostrar que los robots pueden ejecutar instrucciones de manera precisa, manipular herramientas y desplazarse sin comprometer la seguridad de las personas.

Pero los planes de Musk van mucho más allá de la industria.

Tesla también pretende que Optimus pueda realizar tareas domésticas, como trasladar objetos, ordenar espacios y colaborar con distintas actividades cotidianas.

Este escenario representa una dificultad considerablemente mayor. A diferencia de una línea de producción, una vivienda presenta obstáculos cambiantes, objetos de diferentes tamaños y situaciones que no siempre pueden anticiparse.

Por ese motivo, la inteligencia artificial tendrá un papel fundamental en el desarrollo de los robots.

El sistema deberá interpretar instrucciones, reconocer su entorno y adaptar sus movimientos a circunstancias que pueden variar constantemente.

Durante la presentación de resultados, Musk admitió que todavía deben perfeccionarse diferentes aspectos del proyecto.

“Es necesario ofrecer un robot que sea seguro, fiable y duradero”, señaló el empresario, según recogió TechCrunch, al explicar que también queda trabajo pendiente para que Optimus pueda desenvolverse en tareas abiertas y no solamente en operaciones previamente definidas.

Cuándo se podrá comprar un robot de Tesla y cuánto costará

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la llegada de Optimus al mercado.

De acuerdo con las previsiones comunicadas por Musk, las primeras entregas a clientes externos podrían comenzar hacia finales de 2027, aunque se trata de una estimación y no de una fecha comercial definitiva.

En principio, la compañía priorizará las aplicaciones industriales, donde será más sencillo controlar las condiciones de funcionamiento y evaluar el rendimiento de los robots.

La utilización en hogares quedaría para una etapa posterior, una vez que la tecnología demuestre suficiente autonomía, confiabilidad y seguridad. Otro aspecto todavía sin resolver es el precio de venta de Optimus.

Musk sostiene que la fabricación a gran escala permitirá reducir los costos, pero Tesla no presentó una tarifa oficial para los futuros compradores.

La rentabilidad del producto dependerá de su capacidad para realizar tareas útiles, del costo de mantenimiento y de la inversión necesaria para incorporarlo a una empresa o vivienda.

Además, deberá demostrar que puede funcionar durante períodos prolongados sin sufrir fallas importantes, un requisito fundamental para cualquier aplicación comercial.

El comienzo de la producción en Fremont constituye así un avance concreto para Tesla, pero la verdadera prueba será transformar un robot en desarrollo en una herramienta capaz de trabajar de manera segura y confiable.

Mientras la compañía busca consolidarse también como fabricante de sistemas de inteligencia artificial y robótica, Optimus aparece como uno de sus proyectos más ambiciosos.

Su llegada al mercado podría abrir una nueva etapa en la automatización industrial, aunque todavía resta comprobar si Tesla podrá cumplir con los plazos, las capacidades y los volúmenes de producción anunciados.