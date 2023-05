Twitter: la clásica comedia animada que es viral desde que Elon Musk anunció videos de dos horas

Tras el anuncio de Elon Musk sobre la nueva actualización en Twitter , la cual permite la publicación de videos de hasta dos horas , los usuarios aprovecharon la ocasión y subieron películas exitosas de forma completa . Por ahora, no parece que haya restricciones sobre los derechos de autor.

Shrek.jpg DreamWorks

Además, se observan vídeos musicales que se reproducen en forma de loop, tales como Never gonna give you up, de Rick Astley.