Fue infiel y se enteró por Twitter: "Claro, me estaban cagando"

Un chisme entre tres amigas en un colectivo desencadenó una catarata de comentarios en Twitter y la ruptura de una relación. Una persona que iba en el mismo viaje escuchó la conversación, dio los detalles a través de la red social y el tuit viral estalló en redes con casi 100.000 me gusta: "Siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando".

“Camila es mi mejor amiga, últimamente nos empezamos a juntar con ellas porque Sofi es la novia de Facu (amigo de mi novio). Cami pego re buena onda con las chicas y yo siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando y todos lo sabían menos yo”, señaló Agostina, quien junto a su explicación reveló capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp junto su (ex)novio Nacho.

En el chat, Agostina expresa desconfianza por el tuit viralizado y sus similitudes: "No quiero paranoiquear pero es mucha casualidad, nos estuvimos juntando este último tiempo con chicas que se llaman anto, sofi y luana. Yo te dije que no me gustaba y que notaba una actitud rara por parte de luana y anto, con sofi todo bien, el otro día encima llegaste a lo del facu con luana y me dijiste que solo la habías pasado a buscar porque son vecinos, me parece obvio que sos vos nacho está cantado".

infidelidad twitter.jpg

A partir de la confesión y la publicación de los chats, la creadora del tuit consoló a Agostina por la ruptura de su relación y aseguró que "él te perdió, no merecían más de vos y aunque suene feo, me alegro que llegó el tweet para que no te tomen más el pelo. Cualquier cosa que necesites, hablame”.

Agostina, ya sin novio y sin amigas, contó sus sensaciones al enterarse de la noticia: “El poder del chisme, jaja. Dale, cualquier cosa te hablo. Ya no tengo novio, ni amigas, así que estoy así: tiesa, me quiero morir. No lo puedo creer”.