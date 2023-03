Ubisoft, Sega y Tencent tampoco van a ir a la E3

"Después de analizarlo con cuidado, hemos decido no participar como exhibidores en la E3 2023" , expresaron desde Sega y agregaron: "Estamos a nsiosos de compartir más información sobre proyectos anunciados y sin anunciar próximamente".

La última semana de febrero, Nintendo confirmó el rumor de que no asistiría al regreso del evento en Los Angeles. "Pensamos nuestra participación en eventos caso a caso y considerando las distintas maneras de conectar con nuestros fans", explicó la compañía japonesa en un comunicado y agregó: "La E3 este año no concuerda con nuestros planes y tomamos la decisión de no participar".

En enero ya había trascendido que tanto Xbox y PlayStation, como Nintendo, podían no asistir al evento con sus presentaciones. Un reporte del sitio especializado IGN informó que ninguna de las tres grandes empresas de videojuegos tendrán presencia en Los Angeles.

Microsoft ya confirmó que realizará su próxima gran presentación de videojuegos en las fechas de la E3, pero IGN sostiene que Xbox no tendrá un stand abierto al público en el piso de la conferencia. Cómo históricamente sucede, la E3 de este año tiene fecha de inicio para el 13 de junio.

Las fuentes consultadas por IGN apuntan que todas las compañías tienen "constantes frustraciones" con la organización de la E3, en manos de ReedPop y la dueña del evento, la Entertainment Software Association (ESA). La edición digital de 2021 no dejó contento a nadie e incluso antes de la pandemia la organización ya perdía asistencia tanto de público como de presentadores.

Lo mismo vale para la nueva organizadora del evento, ReedPop (conocida por organizar otros similares como la New York Comic Con). "No transmiten la sensación de entender que quieren hacer o como lo van a conseguir, algo raro de una compañía que trabaja tan bien todos los años en otros eventos", expresó una fuente del medio especializado.

A través de la pandemia y con el ascenso de los nuevos medios la competencia para la E3 se volvió más fuerte que nunca. Estos últimos años, el mes de junio se vio invadido por nuevas presentaciones como la Summer Game Fest y shows propios de cada compañía de forma individual.